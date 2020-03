Eurovision 2020: Ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού

Ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορoνοϊού ο διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision 2020, με τους υπεύθυνους να αναφέρουν ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το 2021.

«Με ειλικρινή λύπη σας ανακοινώνουμε την ακύρωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Ρότερνταμ», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε αναζητήσει πολλές εναλλακτικές για να μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Ωστόσο, η ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει ο COVID-19 σε όλη την Ευρώπη – και τα μέτρα που έχουν τεθεί από τις κυβερνήσεις των συμμετεχουσών χωρών και της Ολλανδίας – οδήγησε την EBU στη δύσκολη απόφαση», σημειώνεται.

Δείτε την ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της Eurovision στο Twitter:

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF