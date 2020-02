Βόμβα Καγιά για Χριστοπούλου: Όποιος φεύγει από το STAR δεν επιστρέφει

Για όλους και για όλα έξω από τα δόντια μίλησε η Βίκυ Καγιά στις κάμερες. Το μοντέλο και παρουσιάστρια πήγε χωρίς μακιγιάζ στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1, όπου αρχικά εξομολογήθηκε ότι είναι σε κακή κατάσταση γιατί είχε πάθει ψύξη και λουμπάγκο.



Παρόλα αυτά, η Καγιά δεν μάσησε τα λόγια της και πέταξε βόμβες σχετικά με το GNTM, την Ελενα Χριστοπούλου που μετακόμισε στον ΣΚΑΪ και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.



Για το μέλλον του GNTM απάντησε:



«Η διάθεση του καναλιού είναι να δούμε ξανά το GNTM. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε για τίποτα ακόμα, ούτε καν για το μπάτζετ. Από ό,τι ξέρω η κριτική επιτροπή θα είναι η ίδια»



Για τις φήμες ότι δεν ήθελε την Ηλιάνα στην επιτροπή απάντησε:



«Θα αστειεύεστε που δεν ήθελα να είμαι στην ίδια κριτική επιτροπή με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου! Ναι και την πρώτη χρονιά είχα θέσει βέτο για τον Δημήτρη. Όλο ασκώ βέτο, τι προβλήματα έχω εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Ηλιάνα, ίσα ίσα που φέτος συνεργαστήκαμε όλοι πολύ αρμονικά γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά και λύθηκαν τα πράγματα. Προσωπικά σαν Βίκυ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν συνεργάτη μου. Από εκεί και πέρα, αν έχουν κάποια μεταξύ τους συμφωνία που εγώ δεν τη γνωρίζω, δεν ξέρω. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν θα αλλάξει κάτι».



Για την Έλενα Χριστοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα την ξαναδούμε στο GNTM από τη στιγμή που πήγε σε άλλη εκπομπή:



«Δεν μπορούμε να δούμε την Έλενα Χριστοπούλου ξανά στο GNTM γιατί έχει πάει σε άλλη εκπομπή. Δεν νομίζω να γίνεται να επιστρέψει, όποιος φεύγει από το STAR δεν επιστρέφει. Όχι επειδή έχουν κάποιο θέμα προσωπικά με την Έλενα Χριστοπούλου, οποιοσδήποτε φεύγει δεν γυρνάει στο κανάλι».



Για το αν την έχει δει στο My style rocks είπε:



Την έχω δει την Έλενα Χριστοπούλου στο My style rocks, πάρα πολύ καλή, είναι μετρημένη, όπως πρέπει να είναι. Το My style rocks δεν είναι του τύπου μου. Δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, δεν είναι του στυλ μου να λέω άσχημα πράγματα, απλά δεν μου αρέσει σαν concept. Θα ήθελα να υπάρχει ένα θέμα. Τα κορίτσια στο My style rocks δεν μου αρέσουν», είπε η Βίκυ Καγιά.



“Εννοείται πως θα ήθελα την ίδια επιτροπή στο GNTM”, δήλωσε ο Δημήτρης Σκουλός. Από την πλευρά της, η Ζενεβιέβ Μαζαρί είπε πως ελπίζει πως θα έχουμε νέο κύκλο GNTM του χρόνου και απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.