Ραμόνα Βλαντή για το My Style Rocks: Είναι αποτυχία, καλά να πάθουν

Στην εκπομπή Μεσημέρι YES έδωσε συνέντευξη η Ραμόνα Βλαντή, η οποία γι’ ακόμα μία φορά απάντησε για το My Style Rocks, την Έλενα Χριστοπούλου κι έριξε τα βέλη της στη Δήμητρα Αλεξανδράκη.



«Δεν μετανιώνω που δεν είμαι εκεί. Όχι, δεν ντύνω την Κιάρα. Αν την έντυνα εγώ, δεν θα την έντυνα έτσι, θυμίζει Φουρέιρα του 2000. Εγώ ξέρω ότι την ντύνει ο στυλίστας της Φουρέιρα. Η Κιάρα φόρεσε κάποια κομμάτια που τα έχω κι εγώ. Το έκαναν θέμα επειδή προφανώς πουλάει το όνομά μου ακόμα.



Η κυρία Χριστοπούλου μπορεί να έχει πάρει βαριά αυτά που είπα, αλλά δεν είπα κάτι κακό για την θαυμάζω πολύ. Επιμένω όμως ότι δεν κάνει γι’ αυτό το παιχνίδι. Δεν μου έγινε καμία πρόταση για το My Style Rocks. Είναι δεύτερη χρονιά που διαλέγουν μια περσόνα που δεν έχει σχέση με τη μόδα. Και πέρυσι ήταν αποτυχία και φέτος είναι, καλά να πάθουν. Πέρυσι πήραν την κυρία Μαγγίρα και φέτος την κυρία Χριστοπούλου.



Ελπίζω να την δω στο GNTM, μη χάσει τη θέση της γι’ αυτό. Τα χρήματα φέτος είναι καλύτερα από πέρυσι. Η θέση της είναι στο GNTM γιατί αυτή είναι η δουλειά της.



Αν ήμουν κριτής θα έκρινα τη Δήμητρα Αλεξανδράκη πολύ αυστηρά. Δεν ξέρω γιατί πήγε. Γιατί να πάει; Επειδή έχει πέντε τσάντες που δεν είναι καν αληθινές; Συμφωνώ για το “δευτεροκλασάτη” κι εγώ το πάω ένα βήμα παραπέρα και τη λέω “τριτοκλασάτη”», είπε μεταξύ άλλων η Ραμόνα Βλαντή.