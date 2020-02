Παράσιτα: Ξεκινά η τηλεοπτική προβολή της ταινίας που έβαλε φωτιά στα Όσκαρ

Θα προβάλλεται στην on demand υπηρεσία της COSMOTE TV, Movies Club, ενώ η Α’ τηλεοπτική μετάδοση αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE CINEMA θα γίνει μέσα στο 2020.

Ο μεγάλος νικητής των φετινών Όσκαρ, τα «Παράσιτα» του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν-χο, που κατατρόπωσε τους μεγάλους Αμερικανούς και Ευρωπαίους σκηνοθέτες, προβάλλεται από σήμερα, Δευτέρα, στην on demand υπηρεσία της Cosmote TV , Movies Club, ενώ οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE CINEMA, μέσα στο 2020.



Σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, θα προβληθεί το προσεχές διάστημα και «Η ιστορία των παιχνιδιών 4»(Toy Story 4), που βραβεύτηκε με το OSCAR καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων - ήταν υποψήφια και για καλύτερο τραγούδι- , αθώς και οι υποψήφιες για το χρυσό αγαλματίδιο ταινίες «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών (οπτικά εφέ), Star Wars: Skywalker, η Άνοδος ηχητικό μοντάζ, οπτικά εφέ, πρωτότυπη μουσική, «Ψυχρά κι ανάποδα II» (τραγούδι: Into the Unknown), «Les Miserables» (Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας), «Ο Φάρος» Όσκαρ φωτογραφίας), «Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους» (Όσκαρ μακιγιάζ και κομμώσεις),« Harriet» (Α' γυναικείος ρόλος, τραγούδι: Stand Up), «Corpus Christ»i (ξενόγλωσση ταινία) και «For Sama» (ντοκιμαντέρ).



Η βραδιά των OSCAR θα προβληθεί και με υπότιτλους, σήμερα Δευτέρα 10/2 στις 19.30, στο COSMOTE CINEMA OSCARS.