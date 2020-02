Στέλιος Κουδουνάρης και Δήμητρα Αλεξανδράκη σε άγριο καβγά – Θέλει να αποχωρήσει από το My Style Rocks

Μια απίστευτη αποκάλυψη για το My Style Rocks έκανε στο Πρωινό η Αφροδίτη Γραμμέλη. Ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Δήμητρα Αλεξανδράκη τα έσπασαν άσχημα στο γύρισμα της περασμένης Κυριακής για το Gala που θα δούμε την ερχόμενη Παρασκευή. Ο κριτής του My Style Rocks φέρεται να μίλησε πολύ άσχημα στην παίκτρια, σε σημείο που εκείνη έβαλε τα κλάματα και επιθυμεί να εγκαταλείψει το παιχνίδι.



“Την Κυριακή έγινε το γύρισμα για το gala που θα δούμε την Παρασκευή, με θέμα Red Carpet. Ο Στέλιος Κουδουνάρης μίλησε άσχημα στην Δήμητρα Αλεξανδράκη, την οποία δεν φαίνεται να συμπαθεί ιδιαίτερα. Έγινε μεγάλη φασαρία και διακόπηκε το γύρισμα. Η Δήμητρα έκλαιγε στην προετοιμασία για το καινούριο επεισόδιο, δεν ήθελε να μείνει στο My Style Rocks. Την έπεισε η παραγωγή, προσπάθησαν να την ηρεμήσουν τα κορίτσια, τα οποία την συμπαθούν πάρα πολύ.



Η ίδια είπε ότι “δεν με νοιάζει, δεν το κάνω για τα λεφτά, έχω έξω δουλειές, βγάζω χρήματα”. Έχει πιεστεί πάρα πολύ ψυχολογικά”, ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.