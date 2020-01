My Style Rocks 3: Η αεροσυνοδός της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας μπήκε στο παιχνίδι

Μια νέα παίκτρια εμφανίστηκε στο πλατό του My Style Rocks 3 και τράβηξε πάνω της τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της εμφάνιση.



Ο λόγος για την 30χρονη Κυριακή Κατσογρεσάκη. Η Κρητικιά παίκτρια, όπως ανέφερε στο εισαγωγικό βίντεο μένει στο Ντουμπάι τα τελευταία τέσσερα χρόνια.



«Έχω σπουδάσει φιλοσοφική στο Πανεπιστήμιο Ρεθυμνού, όμως η φιλοσοφία του ταξιδιού με μάγεψε, και έτσι λίγο μετά το πτυχίο μου ξεκίνησα την καριέρα μου ως αεροσυνοδός. Όταν μετακόμισα στο Ντουμπάι, ξεκίνησα να ακούω ιστορίες για ιδιωτικά αεροσκάφη, έτσι έστειλα το βιογραφικό μου και στάθηκα αρκετά τυχερή. Η προϋπηρεσία μου και οι γνώσεις μου, οι τέσσερις γλώσσες που μιλάω με βοήθησαν για να ενταχθώ στο πλήρωμα της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας» ανέφερε η Κυριακή Κατσογρεσάκη.



«Όταν μετοίκησα στο Ντουμπάι μου μπήκε στο μυαλό να γίνω πιλότος και έτσι έκανα τη σκέψη πράξη. Η εκπαίδευση πιλότου είναι πάρα πολύ απαιτητική, χρειάζεται πάρα πολλές θυσίες και πολλές ώρες διαβάσματος. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα τα καταφέρω στο τέλος. Έχω φανταστεί ήδη τον εαυτό μου να βρίσκεται στο πιλοτήριο και να εργάζομαι σαν πιλότος!» ανέφερε η Κρητικιά νεαρή.



Όσο για τον λόγο που δήλωσε συμμετοχή στο My Style Rocks 3; «Στο My Style Rocks έρχομαι για να γίνω έμπνευση για κάποιες κοπέλες και να αποδείξω ότι μια κοπέλα μπορεί να είναι όμορφη, μορφωμένη και με στυλ!» ανέφερε η Κυριακή Κατσογρεσάκη.