Επιστροφή στην τηλεόραση για τη Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Με ποιο κανάλι έκλεισε

Από το κανάλι Open, ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη θα επιστρέψει τηλεοπτικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε πρόταση, σύμφωνα με το Page 2 της «Νέας Σελίδας» για να συμμετέχει ως διαγωνιζόμενη στο «Just the 2 of Us» που θα ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου στο σταθμό του Ιβάν Σαββίδη. Αυτή είναι ουσιαστικά η δεύτερη φορά που η Κωνσταντίνα θα λάβει μέρος σε ριάλιτι, αφού πριν από δύο χρόνια είχε ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο για το Survivor.

Μάλιστα, ήταν τέτοια η αποδοχή που είχε που η Acun Media της ανέθεσε την παρουσίαση του My Style Rocks. Στο Just the 2 of Us θα συμμετέχουν συνολικά 13 ζευγάρια. Ανάμεσα στους celebrities που έχουν αποδεχτεί την πρόταση του Νίκου Κοκλώνη είναι ο Τρύφωνας Σαμαράς, η Έρρικα Πρεζεράκου, ο Ετεοκλής Παύλου και η Άννα Μαρία Βέλη.