H Tyra Banks απαντάει για το GNTM: Ακούω πολλά, τι συνέβη στην Ελλάδα;

Η Tyra Banks, η γυναίκα που δημιούργησε το Next Top Model στην Αμερική, αναφέρθηκε μέσω twitter στο περιστατικό του τελικού στο GNTM.



Στον τελικό του GNTM αυτό που συνέβη δεν το περίμενε κανείς, καθώς λόγω τεχνικού προβλήματος ο τίτλος πήγε... αναγκαστικά σε δύο κοπέλες.



Το σύστημα για την ψηφοφορία του κοινού... έπεσε και έτσι δεν μπορούσαν να καταμετρηθούν τα αποτελέσματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η παραγωγή να δώσει το έπαθλο στην Άννα Μαρία και την Κάτια, οι οποίες είχαν συγκεντρώσει 112 βαθμούς από τους τρεις κριτές.



Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε πανικό στα social media και όλο αυτό έφτασε μέχρι την Tyra Banks. Το σούπερ μόντελ που ανέδειξε το Next Top Model και έχτισε τον μύθο του στις ΗΠΑ, έκανε σχετικό tweet για τον ελληνικό τελικό.



«Ακούω πολλά για το ελληνικό Next Top Model. Μπορεί κάποιος (φίλοι ή από την παραγωγή) να μου πουν τι έγινε; Δεν ελέγχω τις διεθνείς βερσιόν του παιχνιδιού, αλλά ακόμα νοιάζομαι», έγραψε η Tyra.

I’m hearing a lot about Greece’s Next Top Model #GNTMgr. Can anyone (fans or producers) share what happened? I don’t control the international versions of Top Model but still care.