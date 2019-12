Το πρώτο επίσημο trailer του νέου Τζέιμς Μποντ

Άγριες καταδιώξεις, εκρήξεις, ανταλλαγές πυρών και έρωτας: στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα αποσπάσματα της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ και τίτλο «No Time To Die», με τους δημιουργούς να παραμένουν πιστοί στη συνταγή της επιτυχίας για τις περιπέτειες του διασημότερου μυστικού πράκτορα.

Στο βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 35 δευτερολέπτων, που αναρτήθηκε στο Twitter, ο 007, μεταξύ άλλων, πηδά φορώντας κοστούμι και γραβάτα από μία γέφυρα και χρησιμοποιεί την Άστον Μάρτιν του ως πολυβόλο.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, που ενσαρκώνει τον Μποντ, ερωτεύεται σφόδρα την ψυχολόγο Μαντλίν Σουάν, την οποία υποδύεται η Γαλλίδα Λέα Σεϊντού κι η οποία είχε επίσης πρωταγωνιστήσει στο Spectre, την προηγούμενη ταινία του Βρετανού κατασκόπου, το 2015.

Η Σουάν είναι η κόρη του κ. Ουάιτ, του εχθρού του Μποντ στο Casino Royale και το Quantum of Solace. «Γιατί να σε προδώσω;» ρωτάει η Σεϊντού τον 007 κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης. «Όλοι μας έχουμε τα μυστικά μας» της απαντάει εκείνος.

Στην ταινία παρουσιάζεται, επιπλέον, η αντιπαλότητα μεταξύ του Τζέιμς Μποντ και μιας άλλης κατασκόπου, τον ρόλο της οποίας ενσαρκώνει η Βρετανία Λασάνα Λιντς. «Ο κόσμος άλλαξε» λέει εκείνη στον 007.

Η Βρετανίδα σεναριογράφος και ηθοποιός, με πολλές διακρίσεις στα βραβεία Emmy, Φοίβη Ουάλερ Μπριντζ συμμετείχε στο σενάριο της νέας ταινίας, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, «συμπεριφέρεται σωστά στις γυναίκες».

Τον «κακό» της ιστορίας ενσαρκώνει ο Αμερικανός ηθοποιός, αιγυπτιακής καταγωγής, Ράμι Μάλεκ, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ α΄ ανδρικού ρόλου για την ρόλο του ως Φρέντι Μέρκιουρι, τον εμβληματικό τραγουδιστή του συγκροτήματος των Queen.

Στη νέα ταινία, ο «Μποντ εγκαταλείπει τις δραστηριότητές του στους κόλπους των μυστικών υπηρεσιών προκειμένου να απολαύσει μια ήσυχη ζωή στην Τζαμάικα», όμως, «η ηρεμία του σύντομα θα διαταραχθεί, όταν ο παλιός φίλος του από τη CIA Φέλιξ Λάιτερ θα του ζητήσει βοήθεια», αναφέρει το δελτίο τύπου της Universal Pictures.

Ο Τζέιμς Μποντ επιστρέφει για να βοηθήσει έναν επιστήμονα που κρατείται όμηρος, μια αποστολή η οποία «θα τον οδηγήσει στα ίχνη ενός μυστηριώδους κακού, που είναι οπλισμένος από μια επικίνδυνη νέα τεχνολογία».

Η ταινία αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο του 2020. Είναι η πέμπτη και η τελευταία φορά που ο Ντάνιελ Κρεγκ, ηλικίας 51 ετών, ενσαρκώνει τον 007.

"Bond… James Bond” – The first trailer for #NoTimeToDie is here! In cinemas April 2020 #Bond25 #BondJamesBond pic.twitter.com/Xo1pSYHgbc