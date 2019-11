Τα battles ξεκινούν απόψε στο Voice και έρχονται τα πάνω κάτω για τους coaches

Tα Battles ξεκινούν απόψε στο The Voice of Greece στις 22.00 στον ΣΚΑΪ. Tα Knockouts ολοκληρώθηκαν και ο κάθε coach έχει στην ομάδα του 14 διαγωνιζόμενους.



Οι τέσσερις coaches Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς είναι έτοιμοι να τους ακούσουν και να προχωρήσουν στην επόμενη φάση των Cross battles μόνο με τους μισούς.



Στα Βattles, οι coaches φτιάχνουν 7 ζευγάρια με τους παίκτες της ομάδας τους και σε κάθε ζευγάρι αναθέτουν ένα τραγούδι, το οποίο ερμηνεύουν σαν ντουέτο. Η σκηνή μετατρέπεται σε «ρινγκ» και από αυτή τη μουσική «μονομαχία» μόνο ένας παίκτης θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση και να συνεχίσει στο σόου.



Οι coaches θα έχουν τη δυνατότητα να «κλέψουν» δύο παίκτες από αντίπαλες ομάδες και να τον εντάξουν στη δική τους.



Έτσι συνολικά, στην επόμενη φάση, των Cross Battles, κάθε coach συνεχίζει με 9 παίκτες στην ομάδα του.



28 συνολικά τραγουδιστές θα υποδεχτούν απόψε στη σκηνή του The Voice ο Γιώργος Λιανός και η Χριστίνα Μπόμπα.



Ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για τα lives;