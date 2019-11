The Final Four: Πρώην παίκτης του X Factor πήγε στο show του ΑΝΤ1 με «καινούρια» καρδιά

Τον γνωρίσαμε για πρώτη φορά στο X Factor, όταν προβαλλόταν το 2016 μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Ήταν στην ομάδα της Πέγκυ Ζήνα και είχε κερδίσει το κοινό με το ερμηνευτικό του ταλέντο.



Ο λόγος για τον Γιώργο Στεφάνου, ο οποίος είχε συγκινήσει τις καρδιές των τηλεθεατών και για την προσωπική του ιστορία, την οποία αφηγήθηκε και πάλι το βράδυ της Κυριακής, όταν εμφανίσθηκε στο μουσικό show του ΑΝΤ1, The Final Four.



Ο 30χρονος τραγουδιστής στο εισαγωγικό του σημείωμα, ανέφερε: «Είμαι ο Γιώργος Στεφάνου, είμαι 30 χρονών, είμαι από την Χαλκίδα, ζω τα τελευταία 10 χρόνια στην Αθήνα και ασχολούμαι με την μουσική επαγγελματικά. Το 2016 ανακάλυψα εντελώς τυχαία ότι έχω πρόβλημα στην καρδιά μου. 99% ανεπάρκεια στην αορτική μου βαλβίδα και έπρεπε να κάνω επέμβαση… χθες».





Και πρόσθεσε: «Λόγω του ότι είμαι πολύ θετικός άνθρωπος, αντιμετωπίζω τα πράγματα με χαμόγελο. Δεν φοβήθηκα ούτε λεπτό. Είπα οκ, μπαίνω, το κάνω και συνεχίζω την ζωή μου», για να συμπληρώσει: «Το παράξενο με μένα είναι ότι όταν έρχονται κοντά μου άνθρωποι ή καθόμαστε με παρέα ακούνε έναν θόρυβο, από το πουθενά, που νομίζουν ότι είναι ρολόι αλλά είναι η καρδιά μου. Δεν το ξέρουν και όταν τους το λέω παθαίνουν σοκ».



Για να καταλήξει: «Τώρα, λοιπόν, είμαι εδώ στο Final Four με καινούρια καρδιά, σιδερένια για την ακρίβεια, να απολαύσω τη σταδιοδρομία σε αυτό το σόου».



Και τα λόγια του Γιώργου Στεφάνου έγιναν πράξη, καθώς κατάφερε να καθίσει σε μία από τις τέσσερις πολυπόθητες καρέκλες, εκτοπίζοντας από το show, ένα από τα φαβορί.