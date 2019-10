The Voice: Η καλλονή μαμά που «τρέλανε» τον Σάκη Ρουβά

Οι αδυναμίες είναι πάνω από όλα και στο The Voice η συγκεκριμένη μητέρα, διαγωνιζόμενης, το απέδειξε στον μέγιστο βαθμό!



Πιο συγκεκριμένα, η μικρή Κωνσταντίνα ανέβηκε στη σκηνή του talent show του ΣΚΑΪ και μάγεψε τους coaches με την φωνή της. Έπειτα από έντονη διεκδίκηση από όλους, η Κωνσταντίνα διάλεξε να πάει στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου αλλά… η μητέρα της είχε διαφορετική άποψη και την εξέφρασε αμέσως!



«Αγαπώ πάρα πολύ την Έλενα, είναι μια θεά, μια γαζέλα, αλλά ρε παιδιά είμαι με τον Σάκη… Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό» ανέφερε η εκρηκτική μαμά και άρχισε τον χορό πλάι στον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό.



«Σας αγαπώ και γω πολύ, αλλά στεναχωρήθηκα που η Κωνσταντίνα διάλεξε την Έλενα. Πιστεύω πως θα μπορούσατε να έχετε κάνει λίγο καλύτερη δουλειά στο σπίτι, Σας στέλνω την αγάπη μου» απάντησε από το στούντιο ο Σάκης Ρουβάς για να πάει, δευτερόλεπτα αργότερα, στο backstage room και να συναντήσει την μεγάλη του φαν!



Το σοκ της μαμάς, όπως ήταν επόμενο, ήταν μεγάλο και το «Σάκηηηη» αναπόφευκτο! Μια μεγάλη αγκαλιά ακολούθησε, «αχ δεν το πιστεύω» συμπλήρωσε η μαμά της νεαρής Κωνσταντίνας. «Το έχω πάρει πολύ βαριά, να ξέρεις. Έγινε μεγάλο μάθημα στο σπίτι. Προσπάθησα. Είπα πολλά, πάρα πολλά. Τώρα δεν ξέρω που θα πάει να μείνει» ανέφερε με χιούμορ η μητέρα της διαγωνιζόμενης στο The Voice.



«Να πω κάτι πολύ σημαντικό που δεν ξέρει ο Σάκης. Όταν η Κωνσταντίνα πήγαινε πρώτη γυμνασίου, μου είπε «μαμά, θέλω όταν θα βγάλω 19 απολυτήριο να μου κάνεις μια χάρη. Να με πας να δω τον Ρουβά». Την πήρα και την πήγα. Εκεί, πρώτο τραπέζι» πρόσθεσε.



«Για αυτό δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στα 16» ανέφερε, επίσης, η απολαυστική μητέρα της μικρής διαγωνιζόμενης του The Voice.