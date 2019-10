Ποιός είναι ο sexy ηθοποιός από τις Άγριες Μέλισσες που «σκοτώθηκε» στο πρώτο επεισόδιο

Αναστάτωσε όλο τον γυναικείο πληθυσμό της χώρας! Ποιος είναι ο γοητευτικός 37χρονος;



Ανδρέας Κωνσταντίνου… Αν δεν σας λέει κάτι αυτό το όνομα, να σας θυμίσουμε λίγο από την υπόθεση του πρώτου επεισοδίου της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, Άγριες Μέλισσες.



Ο Σέργιος, ο μεγάλος γιος του Δούκα Σεβαστού, μεγαλογαιοκτήμονα του θεσσαλικού κάμπου, θέλει να παντρευτεί την Ελένη και να προσφέρει μια καλύτερη ζωή σ’αυτήν και τις αδερφές της. Ένας γάμος που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συμφέρουσα οικονομική συμφωνία και για τις δυο πλευρές. Η Ελένη λέει το «ναι» στον Σέργιο. Μόνο που εκείνη τη στιγμή αγνοούσε πως άνοιγε την πόρτα για να μπούνε χίλιες συμφορές στο σπίτι της. Και την πρώτη νύχτα του γάμου της, εκείνη και οι αδερφές της θα βάψουν τα χέρια τους με αίμα…



Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου είναι ο γοητευτικός ηθοποιός που «σκοτώθηκε» στο πρώτο επεισόδιο της σειράς Άγριες Μέλισσες, αλλά κατάφερε να ασχοληθούν μαζί του οι πάντες και κυρίως, ο γυναικείος πληθυσμός. Ποιος είναι, λοιπόν, στην πραγματικότητα;



Ο 37χρονος Ανδρέας Κωνσταντίνου είναι ένας από τους πιο σοβαρούς και ελπιδοφόρους Έλληνες ηθοποιούς. Γεννήθηκε το 1982 στο Τύμπιγκεν και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ έχει και πτυχίο κοινωνικού λειτουργού. Έχει γίνει γνωστός από τις ταινίες Μικρά Αγγλία, Ουζερί Τσιτσάνης και Το τελευταίο σημείωμα. Για την τελευταία ταινία, κέρδισε στα Βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου.

Πού έχουμε δει τον Ανδρέα Κωνσταντίνου;



Κινηματογράφος

2007 Ψυχραιμία

2010 arTherapy

2010 Ο θάνατος που ονειρεύτηκα

2011 Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στη στεριά

2011 Παράδεισος

2013 Μικρά Αγγλία

2015 Όχθες / Riverbanks

2015 Ουζερί Τσιτσάνης

2016 Γυρίζοντας τον κόσμο / The Stopover / Voir Du Pays

2017 Success Story

2017 Το τελευταίο σημείωμα

2018 Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν / The Silence of the Dying Fish

2019 Ακίνητο Ποτάμι / Still River

2019 Βασιλικός

2019 Η Σιωπή του Δάσους



Θέατρο

2008 Εχθροί εξ αίματος

2009 Πεθαίνω σαν χώρα

2010 Γλυκό πουλί της νιότης

2011 Πλατόνοφ

2012 Αμφιτρύων

2012 Ο Ορφέας στον Άδη

2014 Εργασία Βάκχες

2017 Moth

2017 – 2018 & 2018 – 2019 Έντα Γκάμπλερ / Ξενοδοχείο Μπάγκειον

2018 Άγγελος εξολοθρευτής / Πειραιώς 260 / Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

2018 – 2019 Ιβάνωφ / Θέατρο Οδού Κυκλάδων ‘Η νέα σκηνή’ Λευτέρης Βογιατζής

2018 – 2019 Οθέλλος / Υπόγειο Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

