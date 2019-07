Η νέα σκληρή απάντηση της Έλενας Ακρίτα στην Έλλη Στάη

Έλενα Ακρίτα και Έλλη Στάη φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί τις τελευταίες ώρες σε ένα διαδικτυακό πόλεμo με το γάντι. Όλα ξεκίνησαν όταν η κ. Ακρίτα σχολίασε την περιβόητη φωτογραφία της κ. Στάη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη γιορτή της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η γνωστή δημοσιογράφος είχε μια θερμή συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο ψιθύριζε κάτι στο αυτί ή ξεσπούσε σε γέλια. Η Έλενα Ακρίτα μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram είχε σχολιάσει: «Έλλη Στάη Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρωτας χωρίς ανταπόκριση αν κρίνουμε από το ύφος του; Μετά απ’ αυτό πώς θα του πάρει συνέντευξη;

Edit. Επειδή τωρα διάβασα κάποια σχόλια σε αυτή την ανάρτηση: δεν ενδιαφέρει ούτε η πρoσωπική της ζωή, ούτε η εμφάνιση της. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι οι δημοσιογράφοι δεν χαριεντιζόμαστε κατ’ αυτόν – ή κατ’ ουδένα – τρόπο με τους πολιτικούς. Είναι αντιδεοντολογικό to say the least».

Λίγες ώρες αργότερα, η Έλλη Στάη απάντησε στη γνωστή συγγραφέα με μια φωτογραφία που έβγαλε στις διακοπές της στην Πάτμο, όπου ποζάρει αγκαλιά με τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη. «Εγώ προτιμώ τη Μαρέβα» έγραψε στη λεζάντα.

Πριν από λίγη ώρα, ήρθε νέα σκληρή απάντηση από την Έλενα Ακρίτα. Οι δύο φωτογραφίες μαζί, με το αιχμηρό σχόλιο να ακολουθεί: «Η αδέσμευτη δημοσιογραφία: με Κυριάκο στη δεξίωση, με Μαρέβα διακοπές. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις αντικειμενικές συνεντεύξεις που θα δώσει το πρωθυπουργικό ζεύγος στην αγαπητή συνάδελφο».

Η νέα αυτή ανάρτηση ταράζει εκ νέου τα νερά ανάμεσα στις δύο γυναίκες, ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει νέα ανταπάντηση.

Πηγή: zappit.gr