Game of Thrones: Ο λόγος που στο prequel δεν θα είναι κανείς από τους χαρακτήρες της σειράς

Μπορεί το Game of Thrones να έχει τελειώσει, υπάρχουν όμως πολλά τηλεοπτικά σόου που μπορούν να διαδραματιστούν στο Westeros. Ήδη έχουν επιβεβαιωθεί τρεις σειρές για ανάπτυξη, με πιλότο που γράφτηκε από την σεναριογράφο Τζέιν Γκόλντμαν, και τα γυρίσματα του οποίου αναμένονται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο.



Τα γεγονότα της σειράς του εν λόγω πιλότου θα πραγματοποιηθούν χιλιάδες χρόνια πριν από το Game of Thrones. Ωστόσο, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Άρια Σταρκ έκλεισε την κύρια σειρά, φεύγοντας προς τα δυτικά του Westeros, πολλοί είναι οι θαυμαστές που θέλουν το HBO να δώσει μια συνέχεια προς αυτήν την κατεύθυνση.



Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ο πρόεδρος προγραμματισμού του δικτύου, Casey Bloys έχει μιλήσει εδώ και καιρό για τις πιθανότητες συνέχισης των χαρακτήρων της σειράς.



«Κατηγορηματικά όχι», είπε στο The Hollywood Reporter. «Μέρος αυτού είναι ότι θέλω αυτή τη σειρά - αυτό το Game of Thrones, του Dan [Weiss] και του David [Benioff] - να είναι δική τους υπόθεση».



Και είχε προσθέσει: «Δεν θέλω να πάρω τους χαρακτήρες από αυτόν τον κόσμο και να τους βάλω σε έναν άλλο κόσμο που θα έχει δημιουργήσει κάποιος άλλος... Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν προσπαθώ να κάνω την ίδια σειρά».



«Ο George [RR Martin] έχει δημιουργήσει έναν τεράστιο κόσμο, υπάρχουν τόσοι πολλοί άλλοι. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που είναι ξεχωριστά και δεν προσπαθούμε να επαναλάβουμε το ίδιο. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που δεν θέλω, αυτή τη στιγμή, τη συνέχιση ή την εξέλιξη οποιουδήποτε από τους άλλους χαρακτήρες. Δεν έχει νόημα για εμάς», δήλωσε.