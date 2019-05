Game of Thrones φινάλε – spoiler alert: Ρε παιδιά μας δουλεύετε;

Πριν από οκτώ χρόνια, όλοι εμείς οι φαν των σειρών βλέποντας το πρώτο επεισόδιο του πρώτου κύκλου του Game of Thrones καταλάβαμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια επική σειρά.



Μια σειρά που θα έγραφε ιστορία. Κάθε επεισόδιο που έβγαινε ήταν και μια υπερπαραγωγή και σιγά – σιγά το Game of Thrones έμπαινε στο πάνθεον των σειρών που συγκλόνισαν τον κόσμο. Το Game of Thrones ή σου άρεσε ή σε άφηνε αδιάφορο. Μέση λύση δεν υπήρχε. Τα spoiler μετά την προβολή του κάθε επεισοδίου στις ΗΠΑ έδιναν και έπαιρναν και τα γραφεία δονούνταν από τους καυγάδες εκείνων που ήξεραν και ήθελαν να πουν και εκείνων που εξοργίζονταν γιατί δεν ήθελαν να μάθουν τι έχει γίνει.



Κι αυτό γιατί το Game of Thrones είχε απ’ όλα. Κακούς που έφταναν στα άκρα, έρωτες, μυστήριο, αγωνία, περίεργους χαρακτήρες, υπερήρωες. Ο Χειμώνας ερχόταν και ερχόταν και ερχόταν και όλοι ανυπομονούσαν για την τελική μάχη. Το Winter is Coming έγινε σύνθημα, διαφημίσεις, παρωδία, πλάκα, τίτλος σε ειδήσεις. Το Game of Thrones είχε στρογγυλοκαθίσει καθίσει τον θρόνο των επικών σειρών.



Και τα χρόνια περνούσαν. Και η αγωνία μεγάλωνε. Και η ανυπομονησία για τον έναν κύκλο μετά τον άλλο. Και πέρασαν οκτώ συναπτά έτη. Και ήρθε ο τελευταίος κύκλος, ο οποίος είχε μια επική μάχη, μια σκηνή που λίγοι θα ξεχάσουν με μια πιτσιρίκα να δίνει την λύτρωση και τη νίκη του καλού απέναντι στο κακό. Το κάθε επεισόδιο του τελευταίου κύκλου είχε διάρκεια ταινίας. Χορταστικό. Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Στα δυο τελευταία επεισόδια του φινάλε του Game of Thrones άρχισε η γκρίνια. Και θεωρήθηκε λίγο υπερβολική. «Ξαναγυρίστε το!» έλεγαν οι φανατικοί της σειράς. Και τους θεωρούσαμε υπερβολικούς. Μέχρι που είδαμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Στην σειρά που έγραψε ιστορία δεν της άξιζε τέτοιο τέλος.



Δεν γίνεται η επική κακιά Σέρσεϊ να σκοτώνεται αγκαλιά με τον αδερφό και εραστή της όταν τους πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι. Της άξιζε χειρότερος θάνατος.



Δεν γίνεται ο δράκος της Ντενέρις να βλέπει την «μάνα» του νεκρή και να νομίζει ότι έπεσε πάνω στα μαχαίρια του Σιδερένιου Θρόνου και να ξεσπάει την οργή του πάνω του κάνοντάς τον αλοιφή.



Δεν γίνεται να κάνουν Βασιλιά τον Μπραν! Να έχει χυθεί τόσο αίμα, να έχουν ισοπεδωθεί πόλεις και να μάχονται γαλαζοαίματοι για τον Σιδερένιο Θρόνο και να γίνεται γενική συνέλευση αρχόντων λες και είμαστε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να εκλέγεται Βασιλιάς ο Μπραν.



Δεν γίνεται ο Τζον ο Σνόου να επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε και να χάνεται στο ηλιοβασίλεμα βόσκοντας μαζί με τους Wildlings.



Ας το έκαναν τουλάχιστον όπως το Black Mirror να διαλέξουμε εμείς το τέλος αδέρφια!

.newsit.