The Voice: Έπαθε σοκ στο φινάλε του τραγουδιού

Η Υρώ Ζερβούδη από την Καβάλα ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη που ανέβηκε στη σκηνή του The Voice. Η 19χρονη επέλεξε να ερμηνεύσει “Empire State of Mind”, ενώ στο τέλος του τραγουδιού την περίμενε μια μεγάλη έκπληξη.



Τελείωσε την ερμηνεία της, κανείς δεν γύρισε και η ίδια φαινόταν απογοητευμένη. Μετά από ελάχιστα κλάματα του δευτερολέπτου, ο Πάνος Μουζουράκης πάτησε το κουμπί και η νεαρή διαγωνιζόμενη έπαθε σοκ.



Δείτε τι έγινε στη σκηνή του The Voice…

