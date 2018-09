Next Top Model: Το plus size μοντέλο που πήρε τέσσερα ναι από τους κριτές

Είναι ο καιρός από ότι φαίνεται να δούμε plus size μοντέλα στην ελληνική τηλεόραση. Και η αρχή έγινε στο Next Top Model με τη συμμετοχή της Ρίκας η οποία είναι μητέρα ενός τετράχρονου κοριτσιού.



Η ίδια μπήκε με εξαιρετική άνεση στο catwalk του διαγωνισμού και κέρδισε με τη θετική της ενέργεια, την ομορφιά της και το χαρακτήρα της την κριτική επιτροπή. Η ίδια τόνισε ότι είναι το μοναδικό plus size μοντέλο στην Ελλάδα, ενώ είπε πως αγαπά πάρα πολύ την μόδα και της αρέσει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις της.



Η Ρίκα άκουσε πολύ θετικά σχόλια, αφού η Ηλιάνα Παπαγεωργίου της είπε: «Με έχεις συγκλονίσει…», ενώ ο Δημήτρης Σκουλός σχολίασε: «Να ξέρεις ότι το φετινό Next Top Model ψάχνει κορίτσια σαν εσένα». Η διαγωνιζόμενη πέρασε με ευκολία στην επόμενη φάση, καθώς απέσπασε τέσσερα «ναι».

protothema