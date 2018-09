Bake Off Greece: Αυτοί είναι οι 18 διαγωνιζόμενοι

Οι φούρνοι ανάβουν. Οι ζύμες φουσκώνουν. Οι πάγκοι γεμίζουν γλυκά. Το Bake Off Greece ξεκινά να γράφει την πιο «νόστιμη» ιστορία ανταγωνισμού. Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους.



Ποιοι είναι οι 18 ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες που θα βαθμολογήσουν ο Άκης Πετρετζίκης, ο Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης Χρονόπουλος;



Ποιος θα αποκτήσει τα πιο γλυκά 50.000 ευρώ τής ζωής του;



Αλεξάνδρα Λέγγα



Μεγάλωσε στην Αγία Βαρβάρα. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διατηρεί εταιρεία, με τρεις φίλους της, διεξαγωγής σεμιναρίων. Στον ελεύθερό της χρόνο θα την βρεις είτε στο γυμναστήριο, είτε μπροστά σε έναν καθρέφτη να δοκιμάζει τεχνικές μακιγιάζ. Η μεγαλύτερη αγάπη της, όμως, είναι η ζαχαροπλαστική, με την οποία ασχολείται εδώ και δέκα χρόνια περίπου. Δήλωσε συμμετοχή στο «Bake Off Greece» μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Η σπεσιαλιτέ της είναι το προφιτερόλ, το γλυκό που θα έφτιαχνε σε ένα ραντεβού, ενώ έχει αναλάβει να φτιάχνει όλες τις τούρτες γενεθλίων της οικογενείας. Μπορεί, συνήθως, να μη δοκιμάζει τα γλυκά της, αλλά οι γλυκές δημιουργίες της γίνονται ανάρπαστες. Ο πρώτος της στόχος για το «Bake Off Greece» είναι να μη φύγει πρώτη και όνειρό της είναι να ανοίξει το δικό της μαγαζί με γλυκά.



Άννα-Μαρία Κεφάλα



Κατάγεται από την Κύπρο, αλλά αυτή την περίοδο ζει στην Αθήνα, όπου κάνει την ειδικότητά της στη Γενική Ιατρική. Είναι τελειομανής και πολυπράγμων. Πώς αλλιώς εξηγείται ότι ενώ ήταν πάντα πολύ καλή μαθήτρια και πέρασε στην Ιατρική, το δεύτερο μεγάλο πάθος της είναι το θέατρο; Κατάφερε να περάσει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και να το τελειώσει με επιτυχία. Ιατρική, υποκριτική και μέσα σε όλα αυτά ζαχαροπλαστική! Ξεκίνησε να φτιάχνει γλυκά ως φοιτήτρια από την αγάπη της να τα τρώει. Η νέα πρόκληση για εκείνη είναι η συμμετοχή της στο «Bake Off Greece». Η καλύτερη στιγμή της; Όταν δοκιμάζουν το γλυκό της και βλέπει την ικανοποίηση στα πρόσωπα των άλλων. Η σπεσιαλιτέ της είναι το brownie-cheesecake με κρέμα από μούρα, το οποίο πάντα φτιάχνει σε σημαντικούς για εκείνη ανθρώπους.



Δώρα Κάππη



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άρτα μέχρι που ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει στην ΑΣΟΕΕ. Τώρα εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος. Από παιδί λατρεύει την αστροφυσική, αλλά το μεγαλύτερο πάθος της είναι το fitness. Πηγαίνει στο γυμναστήριο πέντε φορές την εβδομάδα και έχει δοκιμάσει διάφορα αθλήματα, από στίβο και μπάσκετ μέχρι χάντμπολ, κάτι που την βοηθάει να «καίει» τα γλυκά που απολαμβάνει. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, σίγουρα θα είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με τη ζαχαροπλαστική! Όταν μαγειρεύει ακούει ροκ μουσική και φροντίζει πάντα να επικρατεί τάξη και καθαριότητα στην κουζίνα. Είναι «ειδική» στην τούρτα σοκολατίνα, την αγαπημένη του πατέρα της. Στόχος της είναι να ειδικευτεί στη δημιουργία «υγιεινών» γλυκών, για να διατηρεί τόσο τη σιλουέτα της, όσο και των γύρω της.



Εύα Σεϊμενάκη



Είναι 21 ετών και σπουδάζει Νομική. Έχει έντονη καλλιτεχνική φύση και αυτό φαίνεται! Κάνει χορό από τεσσάρων ετών, ενώ στα 17 της δίδασκε λάτιν και από τα 18 της μέχρι και σήμερα tumbao. Έχει πτυχίο από σχολή μανικιούρ και ως χόμπι ζωγραφίζει πίνακες–τοπία. Με τη ζαχαροπλαστική ασχολείται από την Γ’ Δημοτικού, όταν έφτιαξε τα πρώτα της σοκολατάκια. Λατρεύει να φτιάχνει τούρτες, τις οποίες διακοσμεί με περίτεχνο τρόπο. Προτεραιότητά της είναι να εργαστεί ως δικηγόρος, αλλά έχει φανταστεί τον εαυτό της και ως ιδιοκτήτρια μαγαζιού με γλυκά.



Γεωργία Μιμηγιάννη



Ζει στον Άγιο Δημήτριο και έχει καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία. Σπούδασε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και εργάστηκε ως γεωπόνος, μέχρι που σταμάτησε για να μεγαλώσει τα δύο παιδιά της, την Μαργαρίτα και τον Κίμωνα. Ξεκίνησε πρόσφατα να ασχολείται εντατικά με τη γυμναστική και όποτε βρίσκει ευκαιρία παρακολουθεί μαθήματα yoga μαζί με τον άντρα της.



Η ζαχαροπλαστική μπήκε στη ζωή της σαν χόμπι, αλλά ονειρεύεται να την κάνει επάγγελμα. Όταν η 5χρονη, πλέον, κόρη της έκλεισε τον πρώτο χρόνο ζωής της, η Γεωργία θέλησε να φτιάχνει η ίδια όλες τις λιχουδιές που έδινε στο παιδί της. Ήταν η πρώτη φορά που έφτιαξε τούρτα με ζαχαρόπαστα και μάλιστα τριώροφη, και όλοι οι καλεσμένοι της ζήτησαν να αναλάβει τις τούρτες των παιδιών τους! Όνειρό της είναι να ανοίξει μπουτίκ πρωτότυπων και ευφάνταστων γλυκών ημέρας.



Jason Οικονομίδης



Είναι 49 ετών, γεννήθηκε στην Αγγλία και εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ζει στο Χαλάνδρι με τη γυναίκα του και την 12χρονη κόρη του, Μαρία-Δανάη. Η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική μπήκαν στη ζωή του μέσα από τις σπουδές που έκανε στη Σχολή Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, όπου παρακολούθησε σχετικά μαθήματα. Ωστόσο, η κόρη του ήταν που τον παρακίνησε να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική, όταν του ζήτησε να της ετοιμάσει τριώροφη τούρτα γενεθλίων με θέμα Χριστούγεννα και disco! Τελικά έφτιαξαν μαζί τέσσερις τούρτες Red Velvet με Vanilla Buttercream και από τότε η κόρη του είναι ο μόνιμος συνεργάτης του στην κουζίνα. Όνειρό του είναι να ανοίξει ένα μικρό εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, το οποίο να παραδίδει μαθήματα και σε παιδιά.



Μιχάλης Σπυριδάκης



Είναι 31 ετών, ζει στην Δάφνη και εργάζεται ως προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ασχολείται από μικρός με το Kick Boxing και χόμπι του είναι ο μοντελισμός γιατί, όπως η ζαχαροπλαστική, απαιτεί ακρίβεια και μεθοδικότητα. Ξεκίνησε να μαγειρεύει πριν από οκτώ χρόνια, όταν αποφάσισε να φτιάχνει τα πάντα μόνος του ώστε να ξέρει τι τρώει. Βάση για τις δικές του γλυκές δημιουργίες αποτελούν τα γλυκά των παιδικών του χρόνων, αν και παραδέχεται ότι ποτέ δεν φτιάχνει την ίδια συνταγή πάνω από δύο φορές. Μαγειρεύει για να χαλαρώνει όταν επιστρέφει από τη δουλειά. Η σπεσιαλιτέ του είναι το μιλφέιγ, το αγαπημένο γλυκό της γυναίκας του.



Νίκος Ζώτος



Γεννήθηκε στην Γερμανία από Έλληνες μετανάστες και ήρθε στην Ελλάδα πριν από 15 χρόνια, μετά τη γνωριμία με τη γυναίκα του. Έχουν δυο γιους, τον Κωνσταντίνο 8 χρόνων και τον Νικόλα 6 χρόνων. Στην Γερμανία καταπιάστηκε με διάφορα επαγγέλματα: σερβιτόρος, εργάτης σε εργοστάσιο, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως επαγγελματίας οδηγός. Με την νταλίκα έχει κάνει πολλά ταξίδια, αλλά ανυπομονεί να ξεκινήσει το ταξίδι του στη ζαχαροπλαστική με την οποία θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά. H ζαχαροπλαστική τον ξεκουράζει – πολλές φορές όταν επιστρέφει από τη δουλειά μπαίνει κατευθείαν στην κουζίνα και κάνει ώρες να βγει. Ξεκίνησε να ασχολείται πριν από έξι χρόνια, όταν είχε σπάσει το πόδι του, οπότε είχε χρόνο στη διάθεσή του και δοκίμασε να φτιάξει την πρώτη του μηλόπιτα. Σπεσιαλιτέ του είναι το cheesecake και η λεμονόπιτα. Μπήκε στο «Bake Off Greece» μετά από προτροπή της πεθεράς του και η μεγαλύτερη φιλοδοξία του είναι να ανοίξει το δικό του μαγαζί με τούρτες.



Παναγιώτης Μπαρμπέρης



Μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Είναι φοιτητής οδοντιατρικής και τις περισσότερες ώρες της ημέρας διαβάζει για τα απαιτητικά μαθήματα της σχολής του, ωστόσο βρίσκει χρόνο για να ασχοληθεί με το μεγάλο του χόμπι, τη ζαχαροπλαστική. Η πρώτη του ενασχόληση με το baking ήταν η στιγμή που έφτιαξε, με δύο φίλους του, σοκολατένια cookies. Όταν πέτυχαν, χάρηκε τόσο που δοκίμασε να φτιάξει, μόνος του, κι άλλα γλυκά που του αρέσουν. Αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο «Bake Off Greece» διότι έβλεπε φανατικά το βρετανικό. Θα ήθελε να δημιουργήσει το δικό του κανάλι στο YouTube όπου θα παρουσιάζει τα γλυκά του και να γράψει ένα βιβλίο ζαχαροπλαστικής. Ήρθε στο «Bake Off Greece» για το έπαθλο, αφού με τα χρήματα θα ήθελε να κάνει μεταπτυχιακό στην οδοντιατρική.



Πάνος Ζαρέντης



Είναι 38 ετών, ζει στη Βάρη και είναι ιδιοκτήτης ενός καφέ στο οποίο δουλεύει μαζί με τη μητέρα του. Πολυπράγμων και ανήσυχος, έχει δοκιμάσει να ασχοληθεί με τη γραφιστική, την αργυροχρυσοχοΐα και το θεραπευτικό μασάζ, ενώ εδώ και ενάμιση χρόνο είναι δάσκαλος Yoga. Όταν δεν κάνει Yoga, «διαλογίζεται» στην κουζίνα φτιάχνοντας γλυκά. Παρόλο που ήταν μάγειρας στον στρατό, ξεκίνησε να ασχολείται με τη ζαχαροπλαστική πριν από τρία χρόνια, όταν μια φίλη τον μύησε στον κόσμο των γλυκών από ζαχαρόπαστα. Λάτρευε ούτως ή άλλως τα γλυκά, αλλά η ενασχόληση με την παρασκευή τους τον έκανε να θέλει πάντα να ξέρει τι τρώει. Αγαπημένα του γλυκά είναι τα σιροπιαστά και κυρίως το γαλακτομπούρεκο. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στόχος του να φτάσει στον τελικό.



Λένα Σαμέρκα



Είναι δικηγόρος και εργάζεται στον τομέα της ναυτιλίας. Σπούδασε Νομική στο Λονδίνο, όπου μάλιστα έμενε και εργαζόταν μέχρι το 2017. Πλέον ζει στην Αθήνα, ενώ η οικογένειά της στην Καβάλα. Στον ελεύθερό της χρόνο φτιάχνει κοσμήματα και γυμνάζεται – έχει τρέξει τον Μαραθώνιο της Αθήνας σε 4 ώρες και 12 λεπτά! Ασχολείται ενεργά με τη φιλανθρωπία, τόσο στην Αγγλία όπου βοηθά στην έρευνα για τον καρκίνο, όσο και στην Ελλάδα, όπου φτιάχνει γλυκά και τα διαθέτει σε συσσίτια. Η τέχνη της ζαχαροπλαστικής την συνεπήρε όταν, ως παιδί, έβλεπε τη μαμά της να φτιάχνει κέικ. Έφτιαξε το πρώτο της marble cake σε ηλικία 10 ετών όταν έπιασε για πρώτη φορά μόνη της το μίξερ. Στην κουζίνα ακούει πάντα μουσική, κυρίως ισπανικά τραγούδια. Οι σπεσιαλιτέ της είναι τα Monte Bianco και Cheesecake Mango, ενώ για ραντεβού θα έφτιαχνε λάβα κέικ με παγωτό. Η ζαχαροπλαστική είναι για εκείνη ένας ανεκπλήρωτος έρωτας, αφού και μόνο η μυρωδιά της ζάχαρης εξάπτει τη φαντασία της.



Άκης Αδαμόπουλος



Είναι 21 ετών και ζει στο χωριό Βούναργο Ηλείας μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια του. Έχει πτυχίο κομμωτικής με ειδίκευση στο καλλιτεχνικό χτένισμα. Καλλιτεχνικά είναι και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά του: ασχολείται με τη ζωγραφική, την αγιογραφία και το χορό (από παραδοσιακούς μέχρι λάτιν). Έμαθε να μαγειρεύει από τη γιαγιά και τη μητέρα του. Όταν βρίσκεται στην κουζίνα συνήθως τραγουδάει! Σε ένα ραντεβού θα έφτιαχνε τούρτα με φρούτα του δάσους. Δήλωσε συμμετοχή στο «Bake Off Greece» για να δοκιμάσει τα όριά του σε ένα τηλεοπτικό show υψηλών απαιτήσεων.



Χριστίνα Αλιπράντη



Είναι 38 ετών, παντρεμένη με δύο παιδιά. Μεγάλωσε στην Αθήνα αλλά ακολούθησε τον άντρα της στα Τρίκαλα. Για χρόνια είχε ως χόμπι την οργάνωση πάρτυ και εκδηλώσεων για φίλους και το εξέλιξε σε επάγγελμα, ανοίγοντας κατάστημα με είδη γάμου – βάπτισης. Από τότε που θυμάται τον εαυτό της βρίσκεται σε μία κουζίνα και φτιάχνει γλυκά. Εκεί, συνήθως ακούει μουσική και τραγουδάει – κάνει άλλωστε και μαθήματα φωνητικής! Η σπεσιαλιτέ της είναι ο σοκολατένιος κορμός, τον οποίο λατρεύουν τα παιδιά της. Η ζαχαροπλαστική την ηρεμεί, την ξεκουράζει και την κάνει τον πιο θετικό άνθρωπο. Ονειρεύεται να δημιουργήσει εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.



Δώρα Γεωργίου



Ζει στην Λιβαδειά, είναι διαζευγμένη και έχει ένα κοριτσάκι 5 ετών, την Ιοκάστη. Έχει πτυχίο στην Χρηματοοικονομική Eλεγκτική, αλλά η αγάπη της είναι οι χειροτεχνίες. Η ενασχόλησή της με τον πολυμερικό πηλό, με τον οποίο φτιάχνει κοσμήματα και παιδικά αξεσουάρ, την έκανε να πειραματιστεί με τη ζαχαροπλαστική, χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία. Μαγειρεύει για τους φίλους, τους συγγενείς, τους συνεργάτες της, ακόμα και για το σχολείο της κόρης της. Οι σπεσιαλιτέ της είναι η πανακότα και η πάβλοβα. Στόχος της είναι να ανοίξει το δικό της εργαστήριο ζαχαροπλαστικής καθώς και να αποκτήσει το δικό της κανάλι στο YouTube.



Κατερίνα Κυρπή



Είναι 54 ετών, έχει δίδυμες κόρες 20 ετών και είναι συνταξιούχος κηπουρός. Τελείωσε σχολή διαιτησίας και ασχολείται με αυτή εδώ και 32 χρόνια. Ξεκίνησε ως επόπτης και μετέπειτα έγινε διαιτητής σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ μέχρι και σήμερα σφυρίζει σε αγώνες Βετεράνων. Αγάπησε τη ζαχαροπλαστική χάρη στη μητέρα της. Από εκείνη «δανείστηκε» τη σπεσιαλιτέ της, το παντεσπάνι με μαρμελάδα και κρέμα ρολό, αν και τα γλυκά που τη χαρακτηρίζουν και φτιάχνει πιο συχνά είναι τα ροξάκια και τα κέικ. Η ζαχαροπλαστική την χαλαρώνει και την αποτρέπει από το να κάνει άσχημες σκέψεις. Όπως λέει η ίδια, «όλα είναι γλυκά σαν τη ζάχαρη».



Μέλη Καραμελίδου



Είναι 29 ετών, ζει στη Θεσσαλονίκη και έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχει κάνει πρακτική στο Χημείο του Κράτους αλλά και σεμινάρια γευσιγνωσίας στην Αυστρία. Εργάστηκε για ενάμισι χρόνο στην Γερμανία, ωστόσο το κλίμα της χώρας μας και ο τρόπος ζωής των Ελλήνων την έκανε να επιστρέψει τον Νοέμβριο του 2017. Με τη ζαχαροπλαστική ασχολείται από μικρή. Όταν πήγαινε στο σπίτι της γιαγιάς Μέλης την περίμενε πάντα ένα γλυκό και μια λιλιπούτεια ποδιά για να σερβίρουν μαζί στο μπαλκόνι. Ως παιδί μεγάλωσε κοντά στην ελληνική και την ιταλική κουλτούρα, γι’ αυτό και συχνά πειραματίζεται με «πειραγμένες» μεσογειακές συνταγές. Αυτούς τους περίεργους συνδυασμούς, στους οποίους δίνει συνήθως τα πιο πρωτότυπα ονόματα, θέλει να αναδείξει στο «Bake Off Greece».



Πέτρος Φουσκιτάκης



Είναι 17 ετών και ζει στα Χανιά της Κρήτης. Το πρωί είναι μαθητής στο Λύκειο Νέας Κυδωνίας και το απόγευμα βοηθά στην οικογενειακή ταβέρνα του πατέρα του. Στον ελεύθερο χρόνο του, του αρέσει να κάνει πατίνια ρόλερ και να φτιάχνει γλυκά για τον μπαμπά και τον μεγάλο του αδελφό. Στη ζαχαροπλαστική είναι αυτοδίδακτος και οι σπεσιαλιτέ του είναι οι τούρτες του, οι οποίες γίνονται ανάρπαστες. Μάλιστα, όλα ξεκίνησαν μετά από ένα στοίχημα με τον αδερφό του για το αν μπορεί να φτιάξει μια τούρτα γενεθλίων! Συνήθως δημιουργεί τις δικές του παραλλαγές σε συνταγές που ακούει ή βρίσκει online. Όνειρό του είναι να σπουδάσει ζαχαροπλαστική και μελλοντικά να αποκτήσει το δικό του ζαχαροπλαστείο στα Χανιά με εναλλακτικά γλυκά.



Βένια Φλέσσα



Είναι 39 ετών και ζει μόνιμα στην Καλαμάτα. Σπούδασε ξένες γλώσσες στην Ιταλία και διατηρεί το δικό της κέντρο ξένων γλωσσών. Το πάθος της, όμως, από παιδί ήταν η γαστρονομία. Ασχολείται με τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική εδώ και 19 χρόνια και έχοντας ως πρότυπο τη γιαγιά της. Δηλώνει ορκισμένη foodie, από χόμπι μελετά βιβλία γαστρονομίας και ζαχαροπλαστικής, ενώ ξεκίνησε μέχρι και ιαπωνικά από την αγάπη της για την ιαπωνική κουζίνα! Οι σπεσιαλιτέ της είναι η τάρτα φράουλας-μπλούμπερι με κρέμα πατισερί, τα μπισκότα και τα κέικ. Η αγαπημένη της παρέα στην κουζίνα είναι ο 6χρονος γιος της, ο Πάνος. Δηλώνει ότι ήρθε στο «Bake Off Greece» μόνο για τη νίκη.

