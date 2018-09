Τέλος το δυνατό όπλο του ΣΚΑΪ

Ξεκίνησε δυναμικά, αλλά η συνεχής εναλλαγή επανάληψης και κανονικού επεισοδίου το "έκαψαν".



O λόγος για το... "My Man Can". Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά στο newsit.gr, με συνοπτικές διαδικασίες τα στελέχη του ΣΚΑΪ αποφάσισαν να τον βάλουν στο ράφι και να τον βγάλουν αν τους μείνει κάποια τρύπα στο πρόγραμμα.



Στη χώρα μας όμως φαίνεται ότι το παιχνίδι με τον Γιώργο Λιανό ολοκλήρωσε την παρουσία του αν και η εταιρεία παραγωγής… πιέζει το κανάλι του Φαλήρου να το συνεχίσει με σκοπό να το προβάλλει μία φορά τη βδομάδα, αλλά τα στελέχη του ΣΚΑΪ για πολλούς λόγους, εκτός από τους οικονομικούς, επιλέγουν προς το παρόν ο Man να μην Can στη συχνότητά τους…!



tvnea.com