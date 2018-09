Αιφνιδιαστικό τέλος για το Power of Love

Power of Love περιμέναμε αλλά δεν θα δούμε, τουλάχιστον όχι πριν τις αρχές του 2019. Παρά την επιθυμία του ΣΚΑΪ να ξεκινήσει τη σεζόν με το πείραμα της αγάπης, αυτό ήταν αδύνατον να γίνει τελικά. Ο λόγος; Η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία δεν μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα στην Κωνσταντινούπολη για το Power of Love και στην Αθήνα για το Ελλάδα έχεις ταλέντο.



Όπως ανέφερε ο Γιάννης Πουλόπουλος Στη φωλιά των Κου Κου: «Στον ΣΚΑΪ έχουμε ένα αιφνιδιαστικό τέλος και μιλάω για το Power of Love. Η Μαρία Μπακοδήμου η οποία είναι και στο Ελλάδα έχεις ταλέντο, θα έπρεπε να κάνει ταυτόχρονα και το Power of Love. Προσπάθησαν από τον ΣΚΑΪ να δου αν μπορούν τα δύο γυρίσματα να συνδυαστούν, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. Του χρόνου με υγεία, αρχές 2019».

