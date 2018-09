Ένα εξωφρενικό λάθος εντοπίστηκε στους Simpsons

Κατα καιρούς όσοι παρακολουθούν ξανά και ξανά τα επεισόδια των Simpsons ανακαλύπτουν διάφορα μικρολαθάκια. Αυτή τη φορά όμως, ήταν ο ίδιος ο παραγωγός της σειράς αποκάλυψε ένα μεγάλο λάθος που ίσως ακόμη και οι μεγαλύτεροι fans της να μην είχαν αντιληφθεί.

Συγκεκριμένα, στο 13ο επεισόδιο της έκτης σεζόν, όταν η Marge ανακοινώνει στον Homer πως είναι έγκυος στη Maggie, η φωτογραφία της κόρης τους είναι ήδη κρεμασμένη στον τοίχο!

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο εκτελεστικός διευθυντής της σειράς, Matt Selman, στο twitter την Τετάρτη. Πολλοί σχολίασαν το λάθος στα social media, ενώ μερικοί από αυτούς σημείωσαν πως το συγκεκριμένο λάθος έγινε πάνω από μία φορά.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp