Power of Love: Χαμός με τον Σωκράτη, την άσεμνη χειρονομία και τη Μαρία Μπακοδήμου

Καυγάς ξέσπασε στο Gala του Power of Love μεταξύ του Σωκράτη Ελ Γκαμαλί και της Άννας Λορένη. Αφορμή ήταν τα likes της Άννας σε διαδικτυακά σχόλια ότι ο Σωκράτης χρησιμοποιεί την Κυριακή. Στον καυγά μπήκε και ο Πάνος, ενώ ο Σωκράτης άνοιξε έντονο διάλογο και με τη Μαρία Μπακοδήμου.



Η αρχή έγινε όταν η Μαρία Μπακοδήμου ζήτησε να της εξηγήσουν από πού ξεκίνησε η φήμη πως η Αννα έχει σχέση με άνθρωπο της παραγωγής.



Οι δυο παίκτες δεν σταματούσαν να επιτίθενται ο ένας στον άλλον, με την Άννα να υποστηρίζει πως ο Σωκράτης με τα λεγόμενά του προσβάλλει τόσο την ίδια, όσο και τον Παναγιώτη, ενώ ο Σωκράτης τόνιζε πως η συμπαίκτρια του ψεύδεται και μάλιστα έχει δείξει μέσω social media να είναι κατά της σχέσης του με την Κυριακή, ενώ κατηγόρησε την Άννα πως στήνει καυγάδες.



Ο Σωκράτης κάποια στιγμή ζήτησε άδεια να βγει από το στούντιο, ωστόσο, όταν επέστρεψε η Μαρία Μπακοδήμου είπε πως η Άννα και ο Παναγιώτης έχουν δίκιο γιατί θεώρησε πως ήταν υπερβολική η αντίδραση του Σωκράτη, εκείνος επιτέθηκε ακόμη και στην παρουσιάστρια.



Στη συνέχεια, ο Σωκράτης καυγάδισε με την Βίβιαν, κάνοντας και την κοπέλα του την Κυριακή να έρθει σε δύσκολη θέση. Μάλιστα, όταν εκείνη κάποια στιγμή μίλησε για τον Σωκράτη και την Βίβιαν, ο παίκτης έκανε μια άκομψη κίνηση προς τη σύντροφό του, η οποία είχε ξεσπάσει σε κλάματα.



«Είχε κάνει likes σε φωτογραφίες που με απεικόνιζαν και είχε κάποια υβριστικά σχόλια προς εμένα και ως προς τη σχέση μου με την Κυριακή και σε αυτά τα σχόλια είχε πατήσει like η Άννα. Υβριστικό σχόλιο σε δημόσια φωτογραφία που με απεικονίζει και γράφει ότι ο Σωκράτης χρησιμοποιεί την Κυριακή και σας τα κάνει όλα αυτά για τη ζήλια και πάει η Άννα και πατάει like πάνω σε αυτό», είπε αρχικά ο Σωκράτης και στη συνέχεια κατηγόρησε την Άννα: «Και με πιάνει off the record και μου λέει “Σωκράτη, θες να ρίξουμε έναν καυγά;”», είπε ο Σωκράτης.

Ο παίκτης του Power of Love, μάλιστα, ήρθε και σε έντονη αντιπαράθεση με τη Μαρία Μπακοδήμου, όπου ακολούθησε ο εξής διάλογος:



Σωκράτης: Θες να σου φέρω να σου δείξω;



Μπακοδήμου: Κάνεις πλάκα μωρέ; Θα μου φέρεις να μου δείξεις δυο like;



Σωκράτης: Δύο likes που έγιναν σε σχόλιο υβριστικό για μένα;



Μπακοδήμου: Κάνετε πλάκα τώρα;



Σωκράτης: Όντως τώρα το λες; Παίρνεις τόσο ξεκάθαρη θέση υπέρ τους; Αυτή είναι η αντικειμενικότητα;



Μπακοδήμου: Αγόρι μου το πιστεύω, αλλά θα κάτσω σε ένα κινητό να δω τι κάνετε στους λογαριασμούς σας; Έχεις τρελαθεί;

