Eurovision 2018: Το ατύχημα της τραγουδίστριας του Ισραήλ

Η Netta Barzilai, είναι φαβορί για την eurovision. Η εκπρόσωπος του Ισραήλ ανέβηκε στη σκηνή του Altice Arena και ξεσήκωσε το κοινό με το κομμάτι της που έχει τίτλο «Toy».

Η τραγουδίστρια είχε ένα ατύχημα την ώρα που κατέβαινε τα σκαλιά του Green Room, καθώς παραπάτησε και έπεσε. Τη στιγμή κατέγραψε ένας fan της Eurovision.

Από χθες το βράδυ έχει πέσει στα προγνωστικά και βρίσκεται στην τρίτη θέση!

MY FRIEND JUST SENT ME THIS OF NETTA FALLING DOWN THE GREEN ROOM STAIRS. I DIDN’T LAUGH. PROMISE #EUROVISION pic.twitter.com/NkBPd7YeFK