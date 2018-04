Power of Love: Αποχώρησε η Αλεξάνδρα Ορφανού. Βίντεο

Η Αλεξάνδρα Ορφανού ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από το σπίτι του Power of Love! Ο Ανδρέανος Ανδρεανός αναδείχθηκε στον αγαπημένο παίκτη του κοινού παίρνοντας τα 2.500 ευρώ και αυτομάτως η Αλεξάνδρα Ορφανού τέθηκε εκτός σπιτιού!



Η Στέλλα Μιζεράκη από τα κορίτσια και ο Ανδρέας Ανδρεανός από τα αγόρια ψηφίστηκαν περισσότερο από όλους τους παίκτες από το τηλεοπτικό κοινό και ήταν εκείνοι που διεκδίκησαν στο Gala του Power of Love το χρηματικό έπαθλο. Η Κλαούντια είχε την προστασία των αγοριών και δεν μπορούσε να ψηφιστεί και ο Νίκος είχε την προστασία των κοριτσιών κάνοντας δύσκολες τις αποφάσεις των παικτών. Υποψήφιος για αποχώρηση από τα αγόρια βγήκε ο Παναγιώτης Θεόφιλος, ενώ υποψήφια από τα κορίτσια η Αλεξάνδρα Ορφανού.



Το χειρότερο σενάριο έγινε πράξη για τον Ανδρέα Ανδρεανό που την εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε είχε έρθει πολύ κοντά με την Αλεξάνδρα Ορφανού ξεκινώντας κάτι νέο στο σπίτι του Power of Love.

