Αποχώρησε πριν από τα live του So you think you can dance

Ποιος ήταν ο λόγος της αποχώρησης από το So you think you can dance; Ποιο είναι το πρόσωπο που μπήκε τελικά στα live;

Η Δανάη Στέλλα Αυλωνίτη είχε περάσει στα live του So you think you can dance και η χορογραφία για την πρεμιέρα των live την ένωσε με τον Oleksandr Bakharyev. Ενώ είχαν ξεκινήσει τις πρόβες όμως, ένας τραυματισμός την ανάγκασε να αποχωρήσει από το show χορού του ΑΝΤ1.

«Λίγο πριν από τα live μου έστειλε ένα μήνυμα η Δανάη ότι δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει τη συμμετοχή της και είμαι λίγο ταραγμένος γιατί ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή» ανέφερε ο Oleksandr. Ενώ η Δανάη που βρέθηκε μαζί τους σε επόμενες πρόβες για να τους στηρίξει εξήγησε για την αποχώρηση της:«Δυστυχώς λόγω κούρασης βγήκε ένας τραυματισμός στο ισχίο. Πήρα την απόφαση το ταξίδι στο So you think you can dance να σταματήσει εδώ.»

Η Μέλανι Μιλένοβα πήρε τη θέση της Δανάης στο πλάι του Oleksandr και οι δυο τους χόρεψαν μια χορογραφία …βγαλμένη από όνειρο. Το «αστείο» της υπόθεσης όπως είπε ο Oleksandr στο live είναι πως και η Μέλανι τραυματίστηκε πολύ στις πρόβες τους. Η Δούκισσα Νομικού τους ξεμάτιασε για καλό και για κακό…