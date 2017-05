Eurovision 2017, αντίστροφη μέτρηση: Η Demy και τα φαβορί

Όλα τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στον μεγλάλο τελικό της Eurovision 2017, όπου συμμετέχουν η Ελλάδα και η Κύπρος. Με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Ντέμη εμφανίστηκε στη δέκατη θέση του πρώτου ημιτελικού, συγκεντρώνοντας τη βαθμολογία η οποία και στέλνει την Ελλάδα στον τελικό του διαγωνισμού.



Το τραγούδι "This Is Love" σε σύνθεση και παραγωγή του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους των Romy Papadea & John Ballard, "μίλησε" στις καρδιές όσων ψήφισαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού. Τη σκηνοθετική επιμέλεια και τη χορογραφία της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.



Η Κύπρος, με τον Hovig και το τραγούδι «Gravity» σε στίχους του Σουηδού Thomas G:son, προκρίθηκε και αυτή στον τελικό. Σήμερα, στις 20:00, ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision 2017 θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube!



Οι θαυμαστές της διοργάνωσης μπορούν να "συναντηθούν" Live με εκατομμύρια τηλεθεατές από όλο τον κόσμο αφού συντονιστούν από οποιαδήποτε συσκευή, για να παρακολουθήσουν τις χώρες να διαγωνίζονται σε αυτήν τη φαντασμαγορική μουσική εκδήλωση Eurovision 2017.



Ποιά είναι τα φαβορί της Eurovision 2017.



ΙΤΑΛΙΑ: Το τραγούδι του δεν αρέσει ιδιαίτερα, αλλά ο Francesco Gabbani παραμένει το απόλυτο φαβορί του διαγωνισμού, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.



ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ: Η ιστορία του τραγουδιστή Salvador Sobral έχει συγκινήσει όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα υγείας που έχει με την καρδιά του παραλίγο να του στοιχήσει την συμμετοχή του στο διαγωνισμό, καθώς είναι υποψήφιος για μεταμόσχευση καρδιάς. Με το τραγούδι του «Amar Pelos Dois» θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να κερδίσει τη Eurovision 2017.



ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Ο πιο μικρός διαγωνιζόμενος της φετινής Eurovision είναι μόλις 17 χρόνων. O Kristian Kostov είναι από τις πιο αμφιλεγόμενες συμμετοχές και τα στοιχήματα τον... ανεβοκατεβάζουν σε θέσεις.



ΣΟΥΗΔΙΑ: Είναι νέος, όμορφος και υποψηφιος νικητής της Eurovision 2017. Το τραγούδι "Ι can’t go on" είναι από τα λίγα pop κομμάτια.



ΒΕΛΓΙΟ: Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας έβαλε στόχο να αποδείξηει ότι... διαθέτει φωνή, και τα γραφεία στοιχημάτων της δίνουν μια σίγουρη θέση στην πεντάδα.



ΜΟΛΔΑΒΙΑ: Οι ειδικοί της Eurovision θεωρούν ότι είναι το αουτσάιντερ που θα κάνει φέτος την έκπληξη. Οι Sunstroke Project με το «Hey Mamma» ενθουσίασαν το κοινό. Μαζί τους στα φωνητικά είχαν τρεις κοπέλες ντυμένες με νυφικό και ανθοδέσμες στα χέρια ενώ οι άντρες είχαν επιλέξει μαύρο κοστούμι με λευκές λεπτομέρειες, ίδιοι γαμπροί.

To link για το live streaming - Δείτε το live σε λίγες ώρες από τώρα

