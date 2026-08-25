Τα 5 πιο υγιεινά ψάρια που αξίζει να τρώτε: Ποιες επιλογές να περιορίσετε

Τα ψάρια είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο υγιεινές πηγές πρωτεΐνης που μπορείτε να επιλέξετε. Όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια ψάρια προσφέρουν τη μεγαλύτερη διατροφική αξία και ποια θα ήταν καλύτερα να καταναλώνονται με μέτρο. Σύμφωνα με τους ειδικούς της Cleveland Clinic, η προτίμηση σε ψάρια πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και η ταυτόχρονη αποφυγή της υπερβολικής έκθεσης στον υδράργυρο είναι καθοριστικής σημασίας.

Τα πέντε ψάρια που πρέπει να προτιμάτε

Τα ψάρια είναι πλούσια σε άπαχη πρωτεΐνη, αλλά το πιο σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αυτά τα υγιεινά λιπαρά συμβάλλουν στην υποστήριξη της καρδιαγγειακής και εγκεφαλικής υγείας, καθώς και στη μείωση της φλεγμονής. Οι ειδικοί της Cleveland Clinic προτείνουν τα εξής πέντε ψάρια, τα οποία είναι πλούσια σε ωμέγα-3 και πρωτεΐνη, ενώ έχουν και χαμηλά επίπεδα υδραργύρου:

1. **Σαρδέλες** Οι σαρδέλες, παρά το μικρό τους μέγεθος, προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία. Μια μερίδα 85 γραμμαρίων περιέχει περίπου 2 γραμμάρια ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, καθώς και ασβέστιο και βιταμίνη D.

2. **Ρέγγα** Η ρέγγα είναι επίσης πλούσια σε ωμέγα-3, αν και σε ελαφρώς μικρότερες ποσότητες από τις σαρδέλες. Είναι εξαιρετική πηγή βιταμινών Β12 και D.

3. **Σκουμπρί** Το σκουμπρί είναι πηγή ωμέγα-3 και άπαχης πρωτεΐνης. Ωστόσο, οι ειδικοί προτείνουν να επιλέγετε τα μικρότερα είδη, που έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο, αποφεύγοντας το βασιλικό σκουμπρί.

4. **Σολομός** Ο σολομός είναι δημοφιλής για τη γεύση και την υφή του. Είναι πλούσιος σε πρωτεΐνη και ωμέγα-3, με τον άγριο σολομό να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα διατροφικά σε σχέση με τον σολομό ιχθυοκαλλιέργειας.

5. **Πέστροφα** Η πέστροφα είναι πλούσια σε άπαχη πρωτεΐνη και ωμέγα-3, προσφέροντας επίσης σημαντικές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά.

Ψάρια που πρέπει να περιορίσετε

Αν και κανένα ψάρι δεν είναι εντελώς «κακό», ορισμένα θα πρέπει να καταναλώνονται λιγότερο συχνά. Αυτά περιλαμβάνουν:

- **Τιλάπια**: Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3. - **Τόνος**: Είτε φρέσκος είτε σε κονσέρβα, έχει υψηλά επίπεδα υδραργύρου. Συνιστάται περιορισμός στα 170 γραμμάρια την εβδομάδα. - **Γενικώς μεγάλα ψάρια**: Όσο μεγαλύτερο είναι το ψάρι, τόσο περισσότερο υδράργυρο μπορεί να περιέχει.

Συνιστώμενη κατανάλωση ψαριού

Οι ειδικοί προτείνουν στους ενήλικες να καταναλώνουν δύο μερίδες ψαριού περίπου 113 γραμμαρίων την εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Οι έγκυες γυναίκες ή οι γυναίκες που θηλάζουν θα πρέπει να περιορίζονται σε μία μερίδα την εβδομάδα, λόγω των κινδύνων που σχετίζονται με τον υδράργυρο. Οι ειδικοί της Cleveland Clinic προτείνουν επίσης ποικιλία θαλασσινών στη διατροφή.