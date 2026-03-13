Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προειδοποιεί για την επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από την ιλαρά, καθώς η νόσος παραμένει ενεργή στην Ευρώπη. Τα περισσότερα από τα καταγεγραμμένα κρούσματα αφορούν άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί ή είναι ατελώς εμβολιασμένα. Αν και το 2025 παρατηρήθηκε μείωση των περιστατικών σε σχέση με το 2024, η κατάσταση παραμένει σοβαρή, με την ιλαρά να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) επισημαίνει ότι η ιλαρά παρουσιάζει εποχική αύξηση στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, καλώντας όλους τους πολίτες να ελέγξουν την εμβολιαστική τους κατάσταση. Η διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης, με τουλάχιστον δύο δόσεις του εμβολίου MMR, είναι κρίσιμη για την πρόληψη νέων εξάρσεων.

Στοιχεία κρουσμάτων στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την πρόσφατη αναφορά του ECDC, το 2025 καταγράφηκαν 7.655 περιστατικά ιλαράς σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, με οκτώ θανάτους. Οι θάνατοι περιλάμβαναν τέσσερις στη Γαλλία, τρεις στη Ρουμανία και έναν στις Κάτω Χώρες. Παρά τη μείωση των περιστατικών από τα 35.000 το 2024, η πλειονότητα των νοσούντων είναι ανεμβολίαστοι, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού για την πρόληψη της νόσου.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι περίπου το 30% των ατόμων που νοσούν από ιλαρά εμφανίζει επιπλοκές, ενώ ένας στους τέσσερις χρειάζεται νοσηλεία. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, με τα παιδιά κάτω των πέντε ετών να αποτελούν το 40% των περιστατικών.

Κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το 2024 αναφέρθηκαν 38 κρούσματα ιλαράς χωρίς θανάτους. Τα περισσότερα κρούσματα (72%) αφορούσαν άτομα ελληνικής υπηκοότητας, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών. Σημαντικό είναι ότι το 30% των κρουσμάτων αφορούσε εργαζόμενους σε μονάδες υγείας, οι οποίοι είναι συχνά ανεμβολίαστοι.

Το 2025, η κατάσταση παρέμεινε σχετικά ήρεμη, με μόνο τέσσερα κρούσματα και κανέναν θάνατο. Τα περιστατικά αφορούσαν άτομα ηλικίας 25 έως 45 ετών, με τρία να είναι ανεμβολίαστα.

Οδηγίες εμβολιασμού

Ο ΕΟΔΥ προτείνει δύο δόσεις του εμβολίου MMR για όλες τις ηλικίες μετά τα 12 μήνες. Η δεύτερη δόση συνιστάται μεταξύ 24 και 35 μηνών, αλλά μπορεί να χορηγηθεί νωρίτερα. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που δεν έχουν λάβει τη δεύτερη δόση να την αναπληρώσουν το συντομότερο δυνατόν.

Σε περιόδους επιδημίας, οι βρέφη 6 έως 11 μηνών συνιστάται να εμβολιαστούν πριν από ταξίδια σε χώρες όπου η ιλαρά είναι ενδημική. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη και οι εκπαιδευτικοί, καλούνται να ελέγξουν την εμβολιαστική τους κάλυψη.

Η κατάσταση της ιλαράς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα απαιτεί άμεση προσοχή. Η αύξηση των περιστατικών και οι σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και εμβολιασμό του πληθυσμού. Η συνεργασία όλων των φορέων υγείας και η ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι απαραίτητες για την πρόληψη της νόσου και την προστασία των ευάλωτων ομάδων.

