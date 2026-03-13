Κρήτη: Δύο αδελφές νοσηλεύονται με μηνιγγιτιδόκοκκο – Κρίσιμη η κατάσταση της 26χρονης

Δύο αδελφές, ηλικίας 22 και 26 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Χανίων της Κρήτης, εξαιτίας μόλυνσης από μηνιγγιτιδόκοκκο. Η κατάσταση της 26χρονης αδελφής είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς, εκτός από τη μόλυνση, έχει εμφανίσει και εγκεφαλίτιδα.

Η 22χρονη, η οποία αρχικά παρουσίασε συμπτώματα, φαίνεται να έχει δείξει σημάδια βελτίωσης, κάτι που έχει προκαλέσει συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ των ιατρών και της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive.gr, οι γιατροί σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή της, εφόσον η κατάσταση το επιτρέπει.

Η εξέλιξη της ασθένειας

Η αρχική εμφάνιση της ασθένειας άρχισε με τη 22χρονη, η οποία παρουσίασε υψηλό πυρετό. Με συνοδεία της μητέρας της, επισκέφτηκαν ένα περιφερειακό ιατρείο, όπου οι γιατροί δεν βρήκαν ανησυχητικά συμπτώματα, πέρα από την επίμονη θερμοκρασία. Οι εξετάσεις έδειξαν ικανοποιητικό επίπεδο οξυγόνου και οι γιατροί συνέστησαν προσοχή, ζητώντας από τη μητέρα να επιστρέψουν στο νοσοκομείο αν ο πυρετός συνέχιζε.

Ωστόσο, η κατάσταση της 22χρονης επιδεινώθηκε και, μετά από λίγες ώρες, έχασε την επαφή με το περιβάλλον. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι ιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.

Προληπτικά μέτρα για την 26χρονη

Αξιοσημείωτο είναι ότι, αν και η 26χρονη αδελφή δεν παρουσίαζε σοβαρά συμπτώματα, οι γιατροί αποφάσισαν να την κρατήσουν στο νοσοκομείο προληπτικά. Είχε μόνο ελάχιστα δέκατα, αλλά η σοβαρότητα της κατάστασης της αδελφής της προκάλεσε ανησυχία.

Στο πλαίσιο των προληπτικών εξετάσεων, οι γιατροί προχώρησαν σε εγκεφαλονωτιαία παρακέντηση και για την 26χρονη. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήταν ανησυχητικά, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν μόλις δύο κύτταρα. Ωστόσο, η υγεία της 26χρονης επιδεινώθηκε ραγδαία και διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, προκαλούμενη από τον μηνιγγιτιδόκοκκο.

Η περίπτωση των δύο αδελφών αναδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη, ειδικά σε νεαρούς ανθρώπους. Η γρήγορη αντίδραση της οικογένειας και η άμεση ιατρική παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση και την αποκατάσταση των ασθενών. Ελπίζουμε ότι οι ιατρικές ομάδες θα συνεχίσουν να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στις αδελφές, με σκοπό την πλήρη ανάρρωσή τους.

