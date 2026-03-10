Ανακλήσεις σε βρεφικά γάλατα: Οδηγίες από ειδικούς για την ασφάλεια των μωρών

Πρόσφατα, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής βρεφικών γάλατων προχώρησαν σε ανακλήσεις παρτίδων τους, καθώς εντοπίστηκαν τοξίνες που προέρχονται από βακτήρια. Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει ανησυχία στους γονείς, και ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγλματιών Παιδιάτρων, έρχεται να προσφέρει πολύτιμες οδηγίες για την ασφαλή προετοιμασία και διαχείριση του βρεφικού γάλακτος.

Σημασία του μητρικού θηλασμού

Ο παιδίατρος επισημαίνει ότι, λόγω των επαναλαμβανόμενων περιπτώσεων ανακλήσεων, ο μητρικός θηλασμός παραμένει η καλύτερη επιλογή για τη διατροφή των βρεφών. Η φυσική αυτή μέθοδος προσφέρει αμέτρητα οφέλη και προστασία από πιθανές λοιμώξεις.

Οδηγίες για την ασφαλή παρασκευή και αποθήκευση

Για τους γονείς που επιλέγουν να χρησιμοποιούν βρεφικό γάλα σε σκόνη, είναι κρίσιμο να ακολουθούν ορισμένες βασικές οδηγίες για την παρασκευή και τη φύλαξή του, ειδικά για βρέφη κάτω των 3 μηνών.

Σωστός χειρισμός του γάλακτος

Το βρεφικό γάλα σε σκόνη δεν είναι αποστειρωμένο, γεγονός που σημαίνει ότι μικρόβια που βρίσκονται στο περιβάλλον μπορεί να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν αν η παρασκευή ή η αποθήκευση δεν γίνει σωστά. Η σωστή προετοιμασία μειώνει τον κίνδυνο γαστρεντερίτιδας και άλλων σοβαρών λοιμώξεων.

Βήματα για ασφαλή παρασκευή

1. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. 2. Καθαρίστε τον πάγκο προετοιμασίας. 3. Αποστειρώστε μπιμπερό και εξαρτήματα είτε με αποστειρωτή είτε βράζοντας τα σε νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά. 4. Χρησιμοποιήστε καθαρό πόσιμο νερό.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: - Βράστε το νερό και αφήστε το να κρυώσει μέχρι τουλάχιστον 70°C. - Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα ζεστού νερού στο μπιμπερό. - Προσθέστε τη σκόνη σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. - Κλείστε το μπιμπερό και ανακινήστε μέχρι να διαλυθεί η σκόνη. - Ψύξτε γρήγορα το γάλα κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό.

Κανόνες ασφαλούς χρήσης

- Καταναλώστε το γάλα αμέσως μετά την παρασκευή του. - Αν το μωρό δεν τελειώσει το γεύμα σε 2 ώρες, απορρίψτε το υπόλοιπο. - Αποφύγετε την επαναθέρμανση του ίδιου γάλακτος.

Οδηγίες αποθήκευσης

Αν χρειαστεί να παρασκευάσετε γάλα εκ των προτέρων, αποθηκεύστε το στο ψυγείο σε θερμοκρασία κάτω από 5°C και καταναλώστε το μέσα σε 24 ώρες. Όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού, χρησιμοποιήστε ισοθερμικές τσάντες με παγοκύστες.

Συνηθισμένα λάθη

Αποφύγετε: - Τη παρασκευή πολλών γευμάτων εκ των προτέρων. - Τη χρήση χλιαρού νερού για την ανασύσταση του γάλακτος. - Τη φύλαξη μισοτελειωμένου γάλακτος.

Το μήνυμα για τους γονείς

Η ασφαλής παρασκευή του βρεφικού γάλακτος είναι εφικτή όταν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και θερμοκρασίας. Αυτές οι απλές διαδικασίες προστατεύουν τα βρέφη από την ανάπτυξη μικροβίων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την προετοιμασία του γάλακτος.

Η ανακάλυψη τοξινών σε βρεφικά γάλατα αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στην παρασκευή και διαχείριση των γευμάτων των μωρών. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των γονέων είναι κρίσιμη για την πρόληψη πιθανών κινδύνων και τη διασφάλιση της υγείας των βρεφών. Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από ειδικούς όπως ο κ. Νταλούκας, οι γονείς μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών τους.

