Γυναίκα διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο μετά από πόνο που υποτίμησε: «Πίστευα πως δεν ήταν κάτι σοβαρό»

Μια σπάνια διάγνωση σε νεαρή ηλικία

Η ιστορία της Allison Dashow είναι μια σπαρακτική υπενθύμιση της σημασίας της ιατρικής επιτήρησης, ακόμα και όταν τα συμπτώματα φαίνονται αθώα. Στα 26 της χρόνια, η Allison διαγνώστηκε με οφθαλμικό μελάνωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που πλήττει μόλις πέντε άτομα ανά ένα εκατομμύριο. Τώρα, στα 30 της, μοιράζεται την εμπειρία της με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη νόσο που της άλλαξε τη ζωή.

Τα πρώτα συμπτώματα και η υποτίμηση της κατάστασης

Η ιστορία της αρχίζει το 2022, όταν η Allison άρχισε να νιώθει έναν οξύ πόνο στο αριστερό της μάτι. Στην αρχή, υπέθεσε ότι επρόκειτο για κάτι ασήμαντο και ότι θα υποχωρούσε με τον χρόνο. Όπως δήλωσε στην Mail Online, «πίστευα πως δεν ήταν κάτι σοβαρό». Δύο μήνες αργότερα, όταν ο πόνος επιμένει, αποφάσισε να αναφέρει το θέμα στον θεραπευτή της, ο οποίος την προέτρεψε να επισκεφθεί έναν γιατρό.

Η διαδρομή προς τη διάγνωση

Μετά από επίσκεψη σε οπτομέτρη, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε υγρό πίσω από τον αμφιβληστροειδή της. Παρά την αρχική ανακούφιση που ένιωσε όταν της διαγνώστηκε χοριοειδική νεοαγγείωση (CNV) και όχι καρκίνος των ματιών, μια δεύτερη γνώμη αποκάλυψε την τρομακτική αλήθεια: είχε οφθαλμικό μελάνωμα. «Θυμάμαι ακόμα τη στιγμή που μου το ανακοίνωσαν», είπε. «Σκέφτεσαι, “δεν μπορεί να συμβαίνει σε μένα”».

Το οφθαλμικό μελάνωμα: Ένας σπάνιος αλλά σοβαρός κίνδυνος

Το οφθαλμικό μελάνωμα είναι ένας πολύ σπάνιος τύπος καρκίνου που εμφανίζεται σε περίπου πέντε ανά ένα εκατομμύριο ενήλικες, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Σπάνιων Παθήσεων (NORD). Παρά τη σπανιότητά του, είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής καρκίνος του οφθαλμού στους ενήλικες. Οι αιτίες παραμένουν ασαφείς, αλλά ορισμένοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν ανοιχτό χρώμα ματιών, λευκή φυλή, προχωρημένη ηλικία, κληρονομικές δερματικές παθήσεις και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melanoma Research Foundation (@curemelanoma)

Πώς αναπτύσσεται ο καρκίνος στο μάτι

Το μελάνωμα ξεκινά όταν τα κύτταρα του οφθαλμού αναπτύσσουν γενετικές μεταλλάξεις, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και σχηματισμό όγκων. Αυτοί οι όγκοι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στον υγιή ιστό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μετασταθούν σε άλλα μέρη του σώματος.

Θεραπεία και παρακολούθηση

Η Allison, μετά τη διάγνωσή της, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που κατέστησε τον όγκο ανενεργό με πολύ χαμηλές πιθανότητες υποτροπής. Παρά την αρχική επιτυχία, η παρακολούθηση είναι κρίσιμη. Αυτή τη στιγμή, υποβάλλεται σε τακτικές εξετάσεις και λαμβάνει ενέσιμη θεραπεία κάθε πέντε εβδομάδες για την αντιμετώπιση της προοδευτικής απώλειας όρασης, που είναι σπάνια παρενέργεια της ακτινοβολίας.

Σημασία της ευαισθητοποίησης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα περισσότερα μελανώματα σχηματίζονται σε περιοχές του ματιού που δεν είναι ορατές στον καθρέφτη και συχνά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε περιλαμβάνουν:

- Οξύς και διακοπτόμενος πόνος. - Λάμψεις φωτός ή «μυγάκια» στην όραση. - Σκούρες κηλίδες στην ίριδα. - Αλλαγές στο σχήμα της κόρης. - Θολή όραση ή ξαφνική απώλεια όρασης.

Η ιστορία της Allison Dashow μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να μην υποτιμούμε τα συμπτώματα και να αναζητούμε ιατρική βοήθεια, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές.

