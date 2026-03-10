Ο θρίαμβος του μαγνησίου: Το μυστικό συμπλήρωμα για καλύτερο ύπνο και λιγότερο άγχος

Το μαγνήσιο, ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, κερδίζει έδαφος ως το πιο δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής, με τους ειδικούς να επισημαίνουν τη σημασία του για τη σωματική και ψυχική ευεξία. Η αύξηση της ζήτησής του, κυρίως μέσω των social media, φέρνει στο προσκήνιο τα πολλαπλά οφέλη του.

Ο ρόλος του μαγνησίου στην υγεία

Το μαγνήσιο συμμετέχει σε εκατοντάδες ενζυματικές και μεταβολικές διαδικασίες, συμβάλλει στην καλή λειτουργία των μυών, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην οστική πυκνότητα. Είναι γνωστό ότι μπορεί να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου. Οι πηγές τροφίμων πλούσιων σε μαγνήσιο περιλαμβάνουν ξηρούς καρπούς, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια και μπανάνες.

Η καθημερινή ανάγκη για μαγνήσιο κυμαίνεται από 310-320 mg για τις γυναίκες και 400-420 mg για τους άνδρες. Η έλλειψη του μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως μυϊκή αδυναμία, κόπωση και καρδιολογικές διαταραχές, ενώ η μακροχρόνια ανεπάρκεια έχει συσχετιστεί με σοβαρές παθήσεις, όπως η υπέρταση και ο διαβήτης τύπου 2.

Η αγορά των συμπληρωμάτων μαγνησίου

Η δημοτικότητα του μαγνησίου έχει εκτοξευτεί, ιδιαίτερα στα social media, όπου influencers προτείνουν τη χρήση του για την βελτίωση του ύπνου και την ανακούφιση από το άγχος. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Research and Markets, η αγορά συμπληρωμάτων μαγνησίου αναμένεται να αυξηθεί από 1,63 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 σε 1,74 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, με πρόβλεψη να φτάσει τα 2,54 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2032, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,48%.

Τα συμπληρώματα διατίθενται σε διάφορες μορφές, όπως ταμπλέτες, σκόνες και αναβράζοντα δισκία, με το γλυκινικό μαγνήσιο να είναι ο πιο δημοφιλής τύπος λόγω της καλύτερης απορρόφησής του από τον οργανισμό.

Τα οφέλη και οι προφυλάξεις

Παρά τα θετικά του μαγνησίου, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση συμπληρωμάτων πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Η κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως ναυτία και πόνο στο στομάχι, αν υπερβεί τις συνιστώμενες δόσεις. Για το λόγο αυτό, οι επιστήμονες συμβουλεύουν ότι η καλύτερη πηγή μαγνησίου παραμένει η φυσική διατροφή.

Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ σημειώνει ότι η κατανάλωση τροφών όπως σπανάκι, αμύγδαλα και μπανάνες μπορεί να καλύψει σημαντικά ποσοστά των ημερήσιων αναγκών σε μαγνήσιο. Ειδικότερα, μια μερίδα σπανάκι και 300 γραμμάρια αμυγδάλων προσφέρουν σχεδόν το 60% της ημερήσιας ανάγκης των γυναικών και το 45% των ανδρών.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του μαγνησίου ως συμπλήρωμα διατροφής δείχνει την ανάγκη και την επιθυμία του κόσμου για φυσικές λύσεις στην υγεία και την ευεξία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ισορροπημένη διατροφή παραμένει η πιο ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος για τη λήψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών. Η ενημέρωση και η συνεννόηση με ειδικούς υγειονομικούς φορείς είναι κρίσιμη, ιδίως όταν πρόκειται για την προσθήκη συμπληρωμάτων στη διατροφή μας.

