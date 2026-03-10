Συνθετικά της κάνναβης: Η νέα ελπίδα για την αναστροφή νόσου που πλήττει το ένα τρίτο των ενηλίκων

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, ορισμένες ενώσεις της κάνναβης μπορούν να προσφέρουν νέες θεραπευτικές προοπτικές για τη συχνότερη χρόνια ηπατική νόσο παγκοσμίως, που επηρεάζει περίπου το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού.

Νέα έρευνα από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Pharmacology υποδεικνύει ότι οι κανναβιδιόλη (CBD) και κανναβιγερόλη (CBG) μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση του λιπώδους περιεχομένου του ήπατος και στη βελτίωση της μεταβολικής υγείας, όπως διαπίστωσαν ερευνητές από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η CBD είναι γνωστή για τις μη ψυχοδραστικές ιδιότητές της, ενώ η CBG είναι ένας λιγότερο διαδεδομένος «προδρόμος» που οδηγεί στην παραγωγή της CBD.

Αντίθετα με την THC, την κύρια ψυχοδραστική ουσία της κάνναβης, οι δύο αυτές ενώσεις δεν προκαλούν «μέθη», γεγονός που τις καθιστά υποψήφιες για μακροχρόνια ιατρική χρήση.

Λιπώδης ηπατική νόσος και περιορισμένες θεραπείες

Η λιπώδης ηπατική νόσος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD) πλήττει περίπου το 33% του παγκόσμιου πληθυσμού ενηλίκων. Αυτή η κατάσταση, που συνδέεται στενά με την παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη, έχει ελάχιστες εγκεκριμένες φαρμακευτικές θεραπείες, με την πλειονότητα των ασθενών να εξαρτώνται από αλλαγές στον τρόπο ζωής, οι οποίες είναι συχνά δύσκολες στη διατήρηση.

Μηχανισμός δράσης της CBD και CBG

«Τα ευρήματά μας εντοπίζουν έναν νέο μηχανισμό, με τον οποίο η CBD και η CBG ενισχύουν την ηπατική ενέργεια και τη λειτουργία των λυσοσωμάτων», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Joseph Tam. Η έρευνα αναδεικνύει μια διαδικασία γνωστή ως «μεταβολική αναδιαμόρφωση», όπου οι ενώσεις της κάνναβης δημιουργούν μια «εφεδρική μπαταρία» για το ήπαρ, αυξάνοντας τα επίπεδα φωσφοκρεατίνης, ενός μορίου που αποθηκεύει ενέργεια.

Αυτή η ενεργειακή δεξαμενή επιτρέπει στο ήπαρ να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλής λιπαρής διατροφής. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η CBD και η CBG επανέφεραν τη δραστηριότητα των ενζύμων που είναι υπεύθυνα για την απομάκρυνση επιβλαβών λιπών και αποβλήτων από τα κύτταρα.

Διαφορές στην αποτελεσματικότητα

Αν και και οι δύο ενώσεις αποδείχτηκαν χρήσιμες, η CBG παρουσίασε πιο ισχυρά αποτελέσματα σε ορισμένους τομείς, όπως στη μείωση της συνολικής μάζας σωματικού λίπους και στην αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Προοπτικές και προειδοποιήσεις για κλινική χρήση

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα ανοίγουν νέους δρόμους για τη χρήση φυτικών ενώσεων στη θεραπεία μεταβολικών διαταραχών. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η μελέτη διεξήχθη σε ελεγχόμενο περιβάλλον και είναι αναγκαίες περαιτέρω κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των θεραπειών αυτών στον άνθρωπο.

Προγενέστερες αναλύσεις έχουν δείξει ότι υπάρχουν σημαντικά κενά μεταξύ της κοινής αντίληψης και των επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Μια ανασκόπηση μελετών στο JAMA ανέδειξε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις δεν υποστηρίζονται από επαρκή κλινικά δεδομένα.

«Όποτε μια ουσία χρησιμοποιείται ευρέως, είναι πιθανό να υπάρχουν ποικιλία αποτελεσμάτων», δήλωσε ο Alex Dimitriu, MD. Η καλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση υποστηρίζει τη χρήση φαρμάκων κανναβινοειδών που έχουν εγκριθεί από τον FDA για συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως η ναυτία λόγω χημειοθεραπείας και ορισμένες σοβαρές παιδικές επιληπτικές διαταραχές.

Για όσους σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν την κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς, η συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας είναι απαραίτητη για την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων και οφελών.

Η μελέτη αυτή προσφέρει μια νέα προοπτική στην έρευνα για τις δυνατότητες της κάνναβης ως θεραπευτικού εργαλείου για τη λιπώδη ηπατική νόσο. Ωστόσο, η ανάγκη για περαιτέρω κλινικές δοκιμές είναι επιτακτική προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των θεραπειών αυτών. Η κατανόηση των μηχανισμών δράσης των κανναβινοειδών μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέες, πιο αποτελεσματικές θεραπείες στο μέλλον.

