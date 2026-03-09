Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας: Προστασία από την τοξικότητα της πικροδάφνης

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω επίσημου εγγράφου, εφιστά την προσοχή στις σχολικές μονάδες σχετικά με τους κινδύνους που προέρχονται από την τοξικότητα του φυτού πικροδάφνης. Η ανακοίνωση ήρθε ως συνέχεια της ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, που επισημαίνει τις υψηλές συγκεντρώσεις τοξινών που περιέχονται στα φύλλα, τα άνθη και τους μίσχους του φυτού.

Η τοξικότητα αυτή, κυρίως λόγω γλυκοσίδων όπως η ολεανδρίνη, καθιστά την πικροδάφνη επικίνδυνη για την υγεία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων.

Κίνδυνοι για τα παιδιά

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι χώροι όπου συχνάζουν παιδιά, όπως σχολεία και δημόσιοι χώροι (πάρκα, παιδικές χαρές), ενδέχεται να εκθέσουν τα μικρά παιδιά σε κίνδυνο. Ο λόγος είναι ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα λόγω του χαμηλότερου σωματικού βάρους και της μεγαλύτερης πιθανότητας τυχαίας κατάποσης ή επαφής με το φυτό. Η ανησυχία ενισχύεται από την πιθανότητα εισπνοής καπνού από την καύση κλαδιών πικροδάφνης, γεγονός που μπορεί να απελευθερώσει τοξικές αναθυμιάσεις.

Συστάσεις για την απομάκρυνση της πικροδάφνης

Οι οδηγίες του υπουργείου προτείνουν την απομάκρυνση των πικροδάφνων από δημόσιους χώρους, περιλαμβανομένων των σχολείων και των παιδικών χαρών. Εάν η απομάκρυνση δεν είναι άμεση, συστήνεται η περίφραξη των περιοχών όπου υπάρχουν πικροδάφνες για να αποτραπεί η πρόσβαση των παιδιών. Επιπλέον, η σήμανση των φυτών ως τοξικών είναι επίσης προτεινόμενη.

Η ενημέρωση καλεί όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών και υπαλλήλων δημόσιων χώρων, να εκπαιδευτούν ώστε να αναγνωρίζουν την πικροδάφνη και να ενημερώνουν τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους.

Σχολιασμός

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας να ενημερώσει τη σχολική κοινότητα για τους κινδύνους της πικροδάφνης είναι σημαντική, καθώς δείχνει έγνοια για την ασφάλεια των παιδιών. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή των συστάσεων αυτών ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερους πόρους και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων. Η αλληλεπίδραση με την κοινότητα και η διαρκής εκπαίδευση για θέματα ασφάλειας θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα αυτής της πρωτοβουλίας.

