Ψυχική υγεία των νέων: Οι τέσσερις κρυφοί «εχθροί»

Οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προκλητικές καταστάσεις ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τις προηγούμενες, σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα. Οι λόγοι που κρύβονται πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν περιορίζονται απλά στην αύξηση της κατάθλιψης και του άγχους, αλλά συνδέονται με βαθύτερες αλλαγές στον τρόπο ζωής και το κοινωνικό περιβάλλον.

Κρίση ψυχικής υγείας: Ένας γενεαλογικός φαύλος κύκλος

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Sapien Labs, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει εστιάσει την προσοχή της στη μελέτη της παγκόσμιας ψυχικής υγείας, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, οι νέοι ενήλικες καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με άλλες ηπείρους, με χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Πώς μετρήθηκε η ψυχική υγεία

Οι ερευνητές μέτρησαν τον Δείκτη Ψυχικής Υγείας (Mind Health Quotient – MHQ) μέσω διαδικτυακών ερευνών σε διάφορες χώρες. Ο δείκτης αυτός αξιολογεί τη «νοητική υγεία» ενός ατόμου, δηλαδή τις συναισθηματικές, κοινωνικές, γνωστικές και σωματικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ευημερία στη ζωή, στην εργασία και στις σχέσεις του.

Η Tara Thiagarajan, επικεφαλής της έρευνας, επισημαίνει ότι η κρίση ψυχικής υγείας φαίνεται να επιδεινώνεται από γενιά σε γενιά, ξεπερνώντας απλά τις διαγνώσεις άγχους και κατάθλιψης.

Οι αριθμοί μιλούν

Από το 2019, οι ενήλικες 55 ετών και άνω διατηρούν μια σταθερή βαθμολογία γύρω στο 100, ενώ οι νέοι 18 έως 34 ετών έχουν μέσο όρο 36 στον δείκτη MHQ. Το 41% των νέων αυτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ψυχικής υγείας.

Η κατάσταση στην Ευρώπη

Παρά το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και χρηματοδότησης για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι νέοι στην Ευρώπη βρίσκονται σε δυσμενή θέση. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που καταλαμβάνει μια σχετικά υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σχεδόν στο τέλος της λίστας.

Τέσσερις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους

Η μελέτη εντόπισε τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν ιδιαίτερα την ψυχική υγεία των νέων:

1. **Οικογενειακοί δεσμοί**: Οι αδύναμοι οικογενειακοί δεσμοί αυξάνουν την πιθανότητα προβλημάτων ψυχικής υγείας.

2. **Πνευματικότητα**: Η έλλειψη σύνδεσης με μια ανώτερη δύναμη επιδεινώνει την ψυχική κατάσταση.

3. **Χρήση smartphones**: Η πρώιμη χρήση smartphones σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

4. **Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα**: Η κατανάλωση τέτοιων τροφίμων συνδέεται με αρνητικές ψυχικές επιπτώσεις.

Η έρευνα της Sapien Labs αποκαλύπτει ανησυχητικές τάσεις στην ψυχική υγεία των νέων, παρά τις ευκαιρίες για καλύτερη ενημέρωση και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Αναδεικνύει την ανάγκη για προσέγγιση της ψυχικής υγείας με μια νέα οπτική που θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις.

Διαβάστε ακόμα: 4 τροφές που «θωρακίζουν» τον οργανισμό: Η δύναμη της διατροφής κατά του καρκίνου