Συχνή χρήση καθαρτικών: Ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία σας

Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ρίξει φως σε μια απρόσμενη σύνδεση ανάμεσα στη λειτουργία του εντέρου και την υγεία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η συστηματική και συχνή χρήση καθαρτικών φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, προκαλώντας προβληματισμό σε εκατομμύρια ανθρώπους που βασίζονται σε αυτά τα σκευάσματα για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Η έρευνα αυτή ενισχύει τη θεωρία του «άξονα εντέρου-εγκεφάλου», υποδεικνύοντας ότι όσα συμβαίνουν στο πεπτικό μας σύστημα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις γνωστικές μας λειτουργίες.

Τα ευρήματα της έρευνας και τα ποσοστά κινδύνου

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από χιλιάδες συμμετέχοντες και διαπίστωσαν ότι όσοι χρησιμοποιούσαν καθαρτικά τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας είχαν έως και 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια σε σύγκριση με εκείνους που δεν τα χρησιμοποιούσαν καθόλου. Ο κίνδυνος φαίνεται να είναι ακόμα υψηλότερος για όσους χρησιμοποιούν συνδυασμό διαφορετικών τύπων καθαρτικών ή τα λεγόμενα «ωσμωτικά» καθαρτικά, τα οποία συγκρατούν νερό στο έντερο για να μαλακώσουν τα κόπρανα.

Η εξήγηση που δίνουν οι επιστήμονες εστιάζει στη διατάραξη του μικροβιώματος του εντέρου. Η υπερβολική χρήση αυτών των ουσιών μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση των βακτηρίων στο έντερο, οδηγώντας στην παραγωγή τοξινών που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα. Επιπλέον, η συχνή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και απώλεια θρεπτικών συστατικών που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου.

Φυσικές εναλλακτικές και πρόληψη

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά η λύση δεν πρέπει να είναι η μόνιμη εξάρτηση από φαρμακευτικά σκευάσματα. Οι ειδικοί συνιστούν την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής που βοηθά τη φυσική κινητικότητα του εντέρου:

Αύξηση φυτικών ινών: Κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και δημητριακών ολικής άλεσης.

Επαρκής ενυδάτωση: Το νερό είναι ο φυσικός σύμμαχος της πέψης.

Σωματική άσκηση: Ακόμα και το καθημερινό περπάτημα ενεργοποιεί το έντερο.

Προβιοτικά: Τροφές όπως το γιαούρτι ή το κεφίρ που ενισχύουν το μικροβίωμα.

Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα καμπανάκι κινδύνου για την αλόγιστη χρήση σκευασμάτων που θεωρούνται «αθώα». Η υγεία του εγκεφάλου μας ξεκινά από τις καθημερινές μας συνήθειες και η φροντίδα του πεπτικού μας συστήματος με φυσικούς τρόπους φαίνεται πως είναι μια επένδυση που αποδίδει καρπούς και στις γνωστικές μας ικανότητες καθώς μεγαλώνουμε.

Γνωρίζατε ότι η υγεία του εντέρου συνδέεται τόσο άμεσα με τη λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη της άνοιας;

Διαβάστε ακόμα: 4 τροφές που «θωρακίζουν» τον οργανισμό: Η δύναμη της διατροφής κατά του καρκίνου