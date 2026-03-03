Στην τρέχουσα κοινωνία, η κατανάλωση τροφής δεν περιορίζεται απλώς σε βιολογική ανάγκη. Σε στιγμές άγχους, μοναξιάς ή θυμού, τα συναισθήματα συχνά μεταφράζονται λανθασμένα από τον εγκέφαλό μας ως ανάγκη για κατανάλωση. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως συναισθηματική υπερφαγία, συχνά αποτελεί εμπόδιο στην επιτυχή απώλεια βάρους.

Η Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, μοριακή βιολόγος και διαιτολόγος-διατροφολόγος, εξηγεί ότι η τάση να χρησιμοποιούμε το φαγητό για παρηγοριά δεν σημαίνει έλλειψη πειθαρχίας. «Από νεαρή ηλικία, η τροφή συνδέεται με το αίσθημα ασφάλειας και αγάπης — ένα γλυκό ως επιβράβευση ή ένα πιάτο ως παρηγοριά. Ο εγκέφαλος έτσι εκπαιδεύεται να αναζητά τροφές πλούσιες σε ζάχαρη ή λιπαρά για να επιτύχει ένα άμεσο αίσθημα ευεξίας», σημειώνει.

Η γέννηση ενός φαύλου κύκλου

Το πρόβλημα προκύπτει όταν η τροφή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση συναισθημάτων. Αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, καθώς η κατανάλωση τροφής προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση, ακολουθούμενη από αισθήματα ενοχής και απογοήτευσης. Πολλοί, σε αυτή την κατάσταση, πιστεύουν ότι η αποτυχία τους να χάσουν βάρος οφείλεται σε σωματικούς λόγους, ενώ στην ουσία το πρόβλημα είναι συναισθηματικό. Η αποσύνδεση από τα φυσικά σήματα πείνας και κορεσμού οδηγεί σε απώλεια ελέγχου.

Η σημασία της αποδοχής

Η Δρ. Καραγκούνη υποστηρίζει ότι η λύση δε βρίσκεται στις αυστηρές απαγορεύσεις. «Όσο πιο "απαγορευμένη" είναι μια τροφή, τόσο μεγαλύτερη έλξη ασκεί. Μια ισορροπημένη διατροφή στηρίζεται στην αποδοχή και την αυτογνωσία, όχι στο φόβο», αναφέρει.

Αντί να καταφεύγουμε στο φαγητό, μπορούμε να αναπτύξουμε νέες συνήθειες φροντίδας, όπως σωματική άσκηση, τεχνικές χαλάρωσης ή επικοινωνία με φίλους. Η συναισθηματική κατανάλωση τροφής κάποτε εξυπηρετούσε ως στρατηγική άμυνας, αλλά σήμερα μπορεί να αντικατασταθεί με πιο υγιείς μεθόδους.

Επιστροφή στην ουσία της διατροφής

Η πραγματική αλλαγή προκύπτει όταν ξαναβρούμε την τροφή ως μέσο θρέψης και όχι ως λύση στον ψυχικό πόνο. Μόνο τότε η απώλεια βάρους μπορεί να είναι φυσική και βιώσιμη, χωρίς το ψυχολογικό βάρος της ενοχής.

Η συναισθηματική υπερφαγία αναδεικνύει την ανάγκη για την κατανόηση των συναισθημάτων μας και την ανάπτυξη πιο υγιών στρατηγικών αντιμετώπισης. Η κατανόηση αυτής της διαδικασίας μπορεί να προσφέρει νέες προοπτικές για μια υγιή ζωή

