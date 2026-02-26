Χαλασμένο αυγό: Τι συμβαίνει αν το καταναλώσετε και πώς να το αναγνωρίσετε εγκαίρως

Καθημερινά, τα αυγά αποτελούν μια βασική πηγή πρωτεΐνης και θρεπτικών συστατικών στο τραπέζι μας. Ωστόσο, η κατανάλωση αυγών που έχουν αλλοιωθεί μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, κυρίως λόγω βακτηρίων όπως η σαλμονέλα.

Ποιες είναι οι συνέπειες της κατανάλωσης χαλασμένων αυγών

Όταν καταναλώνουμε αυγά που έχουν μολυνθεί, υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης τροφικής δηλητηρίασης. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από 6 ώρες έως 6 ημέρες μετά την κατανάλωση και περιλαμβάνουν διάρροια, κοιλιακές κράμπες, πυρετό και εμετό. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν χωρίς επιπλοκές, οι ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, ενδέχεται να χρειαστούν ιατρική φροντίδα.

Πώς να αναγνωρίσετε ένα χαλασμένο αυγό

Η αναγνώριση ενός χαλασμένου αυγού δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι να το ελέγξετε:

Οπτικός έλεγχος

Πριν χρησιμοποιήσετε το αυγό, ελέγξτε το κέλυφός του. Αν παρατηρήσετε ρωγμές, γλοιώδη επιφάνεια ή κηλίδες που μοιάζουν με μούχλα, το αυγό πρέπει να απορριφθεί. Αν σπάσετε το αυγό και δείτε ασυνήθιστα χρώματα στον κρόκο ή το ασπράδι, επίσης απορρίψτε το.

Τεστ οσμής

Η μυρωδιά είναι ένδειξη αλλοίωσης. Όταν το αυγό έχει χαλάσει, θα εκπέμπει μια έντονη, δυσάρεστη οσμή — ακόμη κι αν είναι μαγειρεμένο. Αν μυρίσετε κάτι περίεργο, πετάξτε το αμέσως.

Τεστ με νερό (float test)

Γεμίστε ένα μπολ με κρύο νερό και βυθίστε το αυγό. Αν το αυγό βυθιστεί και παραμείνει ξαπλωμένο στον πάτο, είναι φρέσκο. Αν σταθεί όρθιο, είναι λιγότερο φρέσκο αλλά όχι απαραίτητα χαλασμένο. Αν επιπλέει, πρέπει να το απορρίψετε.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

Για να αποφύγετε τις δυσάρεστες συνέπειες, φυλάξτε τα αυγά στο ψυγείο και μην τα πλένετε πριν τα αποθηκεύσετε, ώστε να διατηρείται η φυσική προστατευτική μεμβράνη τους. Μην αφήνετε αυγά εκτός ψυγείου για πάνω από δύο ώρες και μαγειρέψτε τα καλά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.

Τα αυγά αποτελούν ασφαλή και θρεπτική τροφή, αλλά μόνο όταν καταναλώνονται φρέσκα και σωστά αποθηκευμένα. Χρησιμοποιήστε απλά τεστ για να ελέγξετε τη φρεσκάδα τους και αποφύγετε την κατανάλωση αν έχετε αμφιβολίες.

