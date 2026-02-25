«Carnivore diet» ανατροπή: Τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου;

Η δημοτικότητα της carnivore diet έχει εκτοξευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατομμύρια αναρτήσεις να κατακλύζουν το #carnivore. Αυτή η δίαιτα, που βασίζεται αποκλειστικά στη κατανάλωση ζωικών προϊόντων, έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της για την υγεία.

Η επιστημονική ανάλυση: Πώς γίνεται η έρευνα

Πρόσφατη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients, επιχείρησε να ρίξει φως στις συνέπειες της carnivore diet στην υγεία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία της scoping review για να συγκεντρώσουν και να αποτυπώσουν πλήρως τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Η έρευνα περιλάμβανε μελέτες σε ανθρώπους που εφάρμοσαν τη δίαιτα, αποκλείοντας όμως εκείνες όπου η πρόσληψη φυτικών τροφών ξεπερνούσε το 10%.

Τα αποτελέσματα εστιάστηκαν σε εννέα μελέτες από την περίοδο 2021-2025, οι οποίες ποικίλουν σε μεθοδολογία, όπως μελέτες περίπτωσης και κοινωνικές έρευνες. Παρά την ποικιλία, η έρευνα ανέδειξε περιορισμένα δεδομένα που απαιτούν προσεκτική ερμηνεία.

Διατροφικά οφέλη και ανησυχίες

Οι συμμετέχοντες της δίαιτας ανέφεραν αυτοαναφερόμενες βελτιώσεις όπως καλύτερη υγεία, αυξημένη ενέργεια, και βελτιωμένο ύπνο. Ωστόσο, οι διατροφικές αναλύσεις έδειξαν ανησυχητικές ελλείψεις σε βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως το ασβέστιο και η βιταμίνη C. Η πρόσληψη φυτικών ινών ήταν επίσης πολύ χαμηλή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του εντέρου.

Επιπρόσθετα, τα εργαστηριακά αποτελέσματα κατέγραψαν αυξημένα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αν και κάποιοι με προϋπάρχουσες καταστάσεις είδαν βελτιώσεις, οι υγιείς συμμετέχοντες παρουσίασαν επιδείνωση σε ορισμένους δείκτες.

Περιορισμοί και ερμηνείες

Οι εννέα μελέτες που εξετάστηκαν ήταν σχετικά μικρές και δεν παρείχαν δεδομένα μακροχρόνιας διάρκειας. Οι διαφοροποιήσεις στη διατροφή των συμμετεχόντων περιέπλεξαν την εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων. Επίσης, πολλές από τις πληροφορίες βασίζονταν σε αυτοαναφορές, καθιστώντας τις λιγότερο αξιόπιστες.

Συμπεράσματα για την καθημερινή ζωή

Ενώ η carnivore diet προσφέρει κάποια βραχυπρόθεσμα οφέλη, οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να υπερισχύσουν, ειδικά λόγω των ελλείψεων σε θρεπτικά στοιχεία. Για όσους επιθυμούν να υιοθετήσουν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, οι διατροφές που περιλαμβάνουν φυτικές πρωτεΐνες και φυτικές ίνες μπορεί να είναι πιο ευεργετικές.

Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να υποστηρίζει την ποικιλία και την ισορροπία στη διατροφή, παρά τη δημοφιλία της carnivore diet. Οι μελλοντικές έρευνες θα είναι απαραίτητες για να κατανοηθούν καλύτερα τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής της διατροφικής τάσης.

