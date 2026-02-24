Συναγερμός στον Βόλο: Μαθητής με ιογενή μηνιγγίτιδα και κλείσιμο σχολικού γυμναστηρίου

Ένας μαθητής Δημοτικού στον Βόλο διαγνώστηκε πρόσφατα με ιογενή μηνιγγίτιδα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί, κατά τη διάρκεια προπόνησης σε αθλητικό σύλλογο στο γυμναστήριο ενός μεγάλου σχολικού συγκροτήματος της περιοχής, άρχισε να αισθάνεται έντονο πονοκέφαλο και ναυτία. Οι γονείς του μαθητή τον μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της νόσου.

Άμεσες ενέργειες από τις αρχές

Μετά τη διάγνωση, οι γονείς ενημέρωσαν το σχολείο, τον αθλητικό σύλλογο και τη διοίκηση του Λυκείου, στο οποίο ανήκει το γυμναστήριο που χρησιμοποιείται ευρέως από ομάδες και συλλόγους της περιοχής. Οι αρχές αντέδρασαν άμεσα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόλου, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, αποφάσισε να κλείσει προσωρινά το σχολικό γυμναστήριο. Ο χώρος θα παραμείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υγιεινής και απολύμανσης.

Κίνδυνοι και προστασία

Η ιογενής μηνιγγίτιδα, αν και λιγότερο επικίνδυνη από την βακτηριακή μορφή της, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, ιδίως σε μικρά παιδιά. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, πυρετό, ναυτία και σφίξιμο στον αυχένα. Η ταχεία αντίδραση των αρχών είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ενημέρωση γονέων, καθηγητών και αθλητικών συλλόγων για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προφυλαχθούν από την ασθένεια. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση των συμπτωμάτων και την ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση σε ύποπτες περιπτώσεις.

Η κατάσταση βρίσκεται υπό παρακολούθηση, με τις υγειονομικές αρχές να συνεργάζονται στενά με το νοσοκομείο και τις σχολικές μονάδες για την εξασφάλιση της υγείας των μαθητών και της κοινότητας.

