Το αντίδοτο στο φούσκωμα της Σαρακοστής: 3 σπιτικά αφεψήματα για άμεση ανακούφιση

Το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες (όσπρια) και νάτριο (ταραμάς, τουρσί), ένας συνδυασμός που συχνά οδηγεί σε έντονο φούσκωμα, δυσπεψία και κατακράτηση υγρών. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: το σώμα μας χρειάζεται βοήθεια για να επεξεργαστεί αυτόν τον όγκο τροφής, και η λύση βρίσκεται στα βότανα της ελληνικής γης.

Αν το απόγευμα σας βρίσκει με μια αίσθηση «βάρους», αυτά τα τρία αφεψήματα θα λειτουργήσουν ως το απόλυτο restart.

1. Μέντα: Ο «στρατηγός» κατά του μετεωρισμού

Η μέντα είναι το κορυφαίο βότανο για τη χαλάρωση των μυών του πεπτικού συστήματος.

Πώς βοηθά: Διευκολύνει την αποβολή των αερίων που προκαλούνται από τα όσπρια (φασολάδα, γίγαντες) και ανακουφίζει από τους σπασμούς του στομάχου.

Tip: Πιείτε το ζεστό, αργά, χωρίς ζάχαρη.

2. Μάραθος: Το μυστικό των παλιών για την πέψη

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Ο μάραθος δεν είναι μόνο για τα θαλασσινά μας· οι σπόροι του είναι πανίσχυροι κατά της δυσπεψίας.

Πώς βοηθά: Το έλαιο που περιέχεται στους σπόρους του μάραθου διασπά τις φυσαλίδες αέρα στο έντερο.

Tip: Συνθλίψτε ελαφρά μερικούς σπόρους μάραθου πριν τους ρίξετε στο καυτό νερό για να απελευθερωθούν τα ευεργετικά τους συστατικά.

3. Τζίντζερ (Πιπερόριζα): Η «φωτιά» που καίει το στρες του στομάχου

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο θα έπρεπε, είναι ότι το τζίντζερ επιταχύνει τη διαδικασία της γαστρικής κένωσης.

Πώς βοηθά: Αν νιώθετε ότι το φαγητό «έχει κάτσει» στο στομάχι, το τζίντζερ διεγείρει τα πεπτικά ένζυμα και βοηθά στην ταχύτερη πέψη της λαγάνας και του χαλβά.

Tip: Προσθέστε μια φέτα λεμόνι για να βοηθήσετε το σώμα να αποβάλει το πλεονάζον αλάτι (νάτριο) του ταραμά.

Μικρά μυστικά για το απόγευμα

Εκτός από τα αφεψήματα, ένας σύντομος περίπατος 15 λεπτών μετά το φαγητό είναι πιο αποτελεσματικός από οποιοδήποτε φάρμακο. Η κίνηση του σώματος βοηθά το έντερο να κινηθεί και να αποσυμφορηθεί.

Αποφύγετε να ξαπλώσετε αμέσως μετά το γεύμα, καθώς αυτό επιβραδύνει την πέψη και μπορεί να προκαλέσει παλινδρόμηση.

Εσείς έχετε κάποιο δικό σας «γιατροσόφι» για να αντιμετωπίσετε το φούσκωμα μετά το παραδοσιακό τραπέζι;

