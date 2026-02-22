Η ανησυχία για τις εξάρσεις της γρίπης και του κορονοϊού αυξάνεται, καθώς πλησιάζει το καρναβάλι και οι μαζικές συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προτείνοντας μέτρα προστασίας για να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Προστασία των ευπαθών ομάδων

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσεις του στο Action24, επισημαίνει τη σημασία της αυτοπροστασίας, ειδικά για όσους εμφανίζουν συμπτώματα ασθενειών. Προτείνει να πραγματοποιούνται διαγνωστικά τεστ για να διαπιστωθεί αν κάποιος νοσεί από κορονοϊό ή γρίπη, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης. «Το μόνο που θα πρέπει να γίνει, είναι όσοι άνθρωποι έχουν συμπτώματα να προστατεύσουν τους συνανθρώπους τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, τονίζει τη σημασία της χρήσης μάσκας από ευπαθείς ομάδες, δηλαδή άτομα με υποκείμενα νοσήματα και ηλικιωμένους. Οι πολύ μικρές ηλικίες, επίσης, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως.

Η εξέλιξη της επιστήμης και τα νέα εμβόλια

Ο κ. Βασιλακόπουλος αναφέρθηκε επίσης σε ένα νέο εμβόλιο που αναπτύσσεται για την καταπολέμηση των αναπνευστικών ιών. Αυτό το εμβόλιο στοχεύει να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε μια ευρεία γκάμα ιώσεων, ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού. «Έχω την αίσθηση ότι τα επόμενα χρόνια θα ζήσουμε στιγμές τεράστιας προόδου της επιστήμης», δηλώνει με αισιοδοξία.

Οι κίνδυνοι του καρναβαλιού

Η μαζική προσέλευση στις εκδηλώσεις του καρναβαλιού αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης των ιών, γεγονός που υπογραμμίζουν οι ειδικοί. Η συνύπαρξη πολλών ατόμων σε κλειστούς ή συνωστισμένους χώρους αποτελεί ιδανικό έδαφος για την εξάπλωση των λοιμώξεων.

Συμβουλές για την αποφυγή εξάπλωσης

Οι επιστήμονες συνιστούν την τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής, όπως συχνό πλύσιμο των χεριών και χρήση αντισηπτικών, ενώ η αποφυγή στενής επαφής με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα είναι απαραίτητη. Για τους συμμετέχοντες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, η χρήση μάσκας και η αποφυγή πολυκοσμίας είναι επιβεβλημένη.

Το μέλλον των εμβολίων

Η ανάπτυξη εμβολίων που θα προσφέρουν ευρύτερη προστασία κατά των ιών είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Βασιλακόπουλος, η νέα γενιά εμβολίων θα στοχεύει σε πρωτεΐνες που είναι κοινές σε πολλούς ιούς, προσφέροντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη προστασία.

Οι εξελίξεις αυτές μας υπόσχονται ένα μέλλον με λιγότερες ανησυχίες για τις έξαρσεις ιώσεων, αλλά μέχρι τότε, η τήρηση των μέτρων προστασίας αποτελεί την καλύτερη ασπίδα απέναντι στις απειλές.

