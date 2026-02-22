Διατροφή και παιδικό IQ: Τα «επικίνδυνα» τρόφιμα που επηρεάζουν την ευφυΐα

Η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και το μελλοντικό IQ. Μια πρόσφατη μελέτη αποκαλύπτει ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που καταναλώνονται από παιδιά στην ηλικία των δύο ετών μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις τους σε τεστ νοημοσύνης αργότερα στην παιδική ηλικία.

Η επιρροή της διατροφής στο IQ

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το University of Illinois και το Federal University of Pelotas στη Βραζιλία, βασίστηκε σε δεδομένα από τη Μελέτη Γέννησης Pelotas. Οι ερευνητές παρακολούθησαν χιλιάδες παιδιά από τη γέννηση και διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων σε ηλικία δύο ετών συσχετίστηκε με χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης στις ηλικίες έξι και επτά ετών, ακόμη και μετά από προσαρμογή για κοινωνικούς, οικονομικούς και οικογενειακούς παράγοντες.

Τα πρότυπα διατροφής και οι επιπτώσεις τους

Η ομάδα των ερευνητών εντόπισε δύο κύρια διατροφικά πρότυπα: το «υγιεινό» που περιλάμβανε φασόλια, φρούτα, λαχανικά και φυσικούς χυμούς, και το «ανθυγιεινό» που περιλάμβανε σνακ, αναψυκτικά και επεξεργασμένα κρέατα. Τα παιδιά που ακολουθούσαν το ανθυγιεινό πρότυπο σημείωναν χαμηλότερα IQ. Σημαντικά, τα διατροφικά πρότυπα φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά.

Η σημασία της πρώιμης ζωής

Η πρώιμη ζωή, περιλαμβανομένων της εγκυμοσύνης και των πρώτων δύο ετών, θεωρείται μια κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Μελέτες έχουν δείξει ότι η διατροφή σε αυτή τη φάση μπορεί να επηρεάσει γνωστικές λειτουργίες, συναισθηματική ρύθμιση και ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Η ποιότητα της μητρικής διατροφής κατά την εγκυμοσύνη συνδέθηκε με υψηλότερο IQ και μεγαλύτερο όγκο εγκεφάλου στα παιδιά, ενώ ο θηλασμός συσχετίστηκε με καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα.

Παγκόσμια σημασία των ευρημάτων

Η έρευνα δεν εξέτασε άμεσα βιολογικούς μηχανισμούς, αλλά η καθηγήτρια Thayna Flores επισήμανε ότι οι υπάρχουσες μελέτες αναδεικνύουν πιθανούς μηχανισμούς, όπως η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Παρότι η μελέτη έγινε στη Βραζιλία, τα ευρήματα ενδέχεται να έχουν παγκόσμια σημασία, καθώς οι διατροφικές συνήθειες και οι επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις χώρες.

Συμπεράσματα και μελλοντικές προοπτικές

Συμπερασματικά, η έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της υγιεινής διατροφής κατά την πρώιμη ζωή για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών. Οι γονείς και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να προωθήσουν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες και να βελτιώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης των παιδιών. Η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την ευφυΐα είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση ενός υγιούς μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Διαβάστε ακόμα: Η κρυφή αιτία πίσω από τα πεπτικά προβλήματα που δεν είχατε σκεφτεί