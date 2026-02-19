Φλεγμονή και διατροφή: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγετε για καλύτερη υγεία

Η φλεγμονή αποτελεί μια φυσική αμυντική λειτουργία του οργανισμού απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους. Ωστόσο, η χρόνια φλεγμονή, η οποία δρα «σιωπηλά», μπορεί να αποτελέσει τη βάση για σοβαρές παθήσεις όπως ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα αυτοάνοσα. Η διατροφή παίζει πρωταρχικό ρόλο στην έξαρση ή την ύφεση αυτής της κατάστασης.
Οι κυριότερες τροφές που προκαλούν φλεγμονή
Ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, κυρίως της σύγχρονης δυτικής διατροφής, έχουν συνδεθεί άμεσα με την αύξηση των φλεγμονωδών δεικτών στο αίμα.
- Ζάχαρη και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες: Τα αναψυκτικά, τα γλυκά, το λευκό ψωμί και τα ζυμαρικά προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο, ενισχύοντας το οξειδωτικό στρες.
- Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Έτοιμα γεύματα, σνακ και πατατάκια περιέχουν υψηλές ποσότητες αλατιού και συντηρητικών.
- Τρανς και κορεσμένα λιπαρά: Βρίσκονται σε τηγανητά τρόφιμα, βιομηχανοποιημένα αρτοσκευάσματα και λιπαρά κρέατα, προκαλώντας την παραγωγή φλεγμονωδών ουσιών.
- Επεξεργασμένα κρέατα: Αλλαντικά, λουκάνικα και μπέικον περιέχουν νιτρώδη άλατα που επιβαρύνουν τον οργανισμό.
- Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ: Η κατάχρηση αλκοόλ διαταράσσει το μικροβίωμα του εντέρου και αυξάνει τη φλεγμονή.
- Τεχνητά πρόσθετα: Ορισμένες χρωστικές και γλυκαντικά ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τη χλωρίδα του εντέρου.
Παράγοντες του τρόπου ζωής που επιδεινώνουν τη φλεγμονή
Η διατροφή δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Η χρόνια φλεγμονή τροφοδοτείται συχνά από έναν συνδυασμό ανθυγιεινών συνηθειών:
- Χρόνιο στρες: Αυξάνει την κορτιζόλη, η οποία σε βάθος χρόνου επηρεάζει τη φλεγμονώδη απόκριση.
- Έλλειψη ύπνου: Η κακή ξεκούραση δεν επιτρέπει στον οργανισμό να επιδιορθώσει τις κυτταρικές βλάβες.
- Καθιστική ζωή: Η έλλειψη κίνησης συνδέεται με υψηλότερους δείκτες φλεγμονής.
- Κάπνισμα: Αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές πηγές τοξινών για το σώμα.
Πώς να μειώσετε τη φλεγμονή μέσω της διατροφής
Για να προστατεύσετε τον οργανισμό σας, η στροφή προς τη Μεσογειακή Διατροφή θεωρείται η πλέον αποτελεσματική λύση.
- Αντιοξειδωτικά: Καταναλώστε άφθονα φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα.
- Ω-3 λιπαρά οξέα: Επιλέξτε λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και ο γαύρος.
- Καλά λιπαρά: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
- Ξηροί καρποί και σπόροι: Προσφέρουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες.
- Προϊόντα ολικής άλεσης: Βοηθούν στη σταθεροποίηση του σακχάρου και παρέχουν φυτικές ίνες.
