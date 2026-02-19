Φλεγμονή και διατροφή: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγετε για καλύτερη υγεία

Η φλεγμονή αποτελεί μια φυσική αμυντική λειτουργία του οργανισμού απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους. Ωστόσο, η χρόνια φλεγμονή, η οποία δρα «σιωπηλά», μπορεί να αποτελέσει τη βάση για σοβαρές παθήσεις όπως ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα αυτοάνοσα. Η διατροφή παίζει πρωταρχικό ρόλο στην έξαρση ή την ύφεση αυτής της κατάστασης.

Οι κυριότερες τροφές που προκαλούν φλεγμονή

Ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, κυρίως της σύγχρονης δυτικής διατροφής, έχουν συνδεθεί άμεσα με την αύξηση των φλεγμονωδών δεικτών στο αίμα.

Ζάχαρη και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες: Τα αναψυκτικά, τα γλυκά, το λευκό ψωμί και τα ζυμαρικά προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο, ενισχύοντας το οξειδωτικό στρες.



Τα αναψυκτικά, τα γλυκά, το λευκό ψωμί και τα ζυμαρικά προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο, ενισχύοντας το οξειδωτικό στρες. Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Έτοιμα γεύματα, σνακ και πατατάκια περιέχουν υψηλές ποσότητες αλατιού και συντηρητικών.

Έτοιμα γεύματα, σνακ και πατατάκια περιέχουν υψηλές ποσότητες αλατιού και συντηρητικών. Τρανς και κορεσμένα λιπαρά: Βρίσκονται σε τηγανητά τρόφιμα, βιομηχανοποιημένα αρτοσκευάσματα και λιπαρά κρέατα, προκαλώντας την παραγωγή φλεγμονωδών ουσιών.



Βρίσκονται σε τηγανητά τρόφιμα, βιομηχανοποιημένα αρτοσκευάσματα και λιπαρά κρέατα, προκαλώντας την παραγωγή φλεγμονωδών ουσιών. Επεξεργασμένα κρέατα: Αλλαντικά, λουκάνικα και μπέικον περιέχουν νιτρώδη άλατα που επιβαρύνουν τον οργανισμό.



Αλλαντικά, λουκάνικα και μπέικον περιέχουν νιτρώδη άλατα που επιβαρύνουν τον οργανισμό. Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ: Η κατάχρηση αλκοόλ διαταράσσει το μικροβίωμα του εντέρου και αυξάνει τη φλεγμονή.



Η κατάχρηση αλκοόλ διαταράσσει το μικροβίωμα του εντέρου και αυξάνει τη φλεγμονή. Τεχνητά πρόσθετα: Ορισμένες χρωστικές και γλυκαντικά ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τη χλωρίδα του εντέρου.

Παράγοντες του τρόπου ζωής που επιδεινώνουν τη φλεγμονή

Η διατροφή δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Η χρόνια φλεγμονή τροφοδοτείται συχνά από έναν συνδυασμό ανθυγιεινών συνηθειών:

Χρόνιο στρες: Αυξάνει την κορτιζόλη, η οποία σε βάθος χρόνου επηρεάζει τη φλεγμονώδη απόκριση.



Αυξάνει την κορτιζόλη, η οποία σε βάθος χρόνου επηρεάζει τη φλεγμονώδη απόκριση. Έλλειψη ύπνου: Η κακή ξεκούραση δεν επιτρέπει στον οργανισμό να επιδιορθώσει τις κυτταρικές βλάβες.



Η κακή ξεκούραση δεν επιτρέπει στον οργανισμό να επιδιορθώσει τις κυτταρικές βλάβες. Καθιστική ζωή: Η έλλειψη κίνησης συνδέεται με υψηλότερους δείκτες φλεγμονής.



Η έλλειψη κίνησης συνδέεται με υψηλότερους δείκτες φλεγμονής. Κάπνισμα: Αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές πηγές τοξινών για το σώμα.

Πώς να μειώσετε τη φλεγμονή μέσω της διατροφής

Για να προστατεύσετε τον οργανισμό σας, η στροφή προς τη Μεσογειακή Διατροφή θεωρείται η πλέον αποτελεσματική λύση.

Αντιοξειδωτικά: Καταναλώστε άφθονα φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα.



Καταναλώστε άφθονα φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα. Ω-3 λιπαρά οξέα: Επιλέξτε λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και ο γαύρος.



Επιλέξτε λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και ο γαύρος. Καλά λιπαρά: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.



Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ξηροί καρποί και σπόροι: Προσφέρουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες.



Προσφέρουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες. Προϊόντα ολικής άλεσης: Βοηθούν στη σταθεροποίηση του σακχάρου και παρέχουν φυτικές ίνες.

