Μαγειρική και καρκίνος: Η δημοφιλής μέθοδος που κρύβει κινδύνους – Πώς να προστατευτείτε

Η ποιότητα των τροφών που επιλέγουμε είναι μόνο η μία πλευρά του νομίσματος για την καλή υγεία. Η άλλη, εξίσου σημαντική πλευρά, αφορά τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζουμε τα γεύματά μας. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, ορισμένες δημοφιλείς τεχνικές μαγειρέματος μπορούν να αλλάξουν τη χημική σύνθεση των τροφίμων, δημιουργώντας ενώσεις που συνδέονται άμεσα με την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, ιδιαίτερα του παχέος εντέρου.

Η επικίνδυνη «συνήθεια» του καμένου φαγητού

Η μέθοδος που πρέπει να περιορίσουμε δραστικά είναι το μαγείρεμα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που οδηγεί στο κάψιμο ή το «άρπαγμα» των τροφών. Όταν το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια, ακόμα και τα λαχανικά καίγονται, παράγονται δύο κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών:

Ε τεροκυκλικές αμίνες (HCA): Σχηματίζονται όταν οι πρωτεΐνες των μυών εκτίθενται σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Σχηματίζονται όταν οι πρωτεΐνες των μυών εκτίθενται σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH): Δημιουργούνται όταν το λίπος στάζει πάνω στις φλόγες, παράγοντας καπνό που προσκολλάται στο φαγητό.

Αυτές οι ενώσεις έχουν την ιδιότητα να προκαλούν βλάβες στο DNA των κυττάρων. Αν και ένα περιστασιακό καμένο γεύμα δεν προκαλεί άμεσο πρόβλημα, η συστηματική κατανάλωση τέτοιων τροφών αυξάνει σταδιακά τον κίνδυνο.

Πρακτικές συμβουλές για ασφαλέστερο μαγείρεμα

Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά αλλαγή στρατηγικής στην κουζίνα. Υπάρχουν τρόποι να απολαμβάνετε νόστιμο φαγητό ελαχιστοποιώντας τα επιβλαβή υποπροϊόντα.

Αφαίρεση καμένων μερών: Αν κατά λάθος καεί το φαγητό, μην το καταναλώσετε ολόκληρο. Ξύστε ή κόψτε προσεκτικά τα μαυρισμένα μέρη όπου συγκεντρώνονται οι ουσίες HCA και PAH.

Μαρινάρισμα: Η χρήση οξέων (λεμόνι, ξύδι, γιαούρτι) και βοτάνων πριν από το ψήσιμο στη σχάρα λειτουργεί ως «ασπίδα», μειώνοντας τον σχηματισμό επιβλαβών ενώσεων.

Έλεγχος θερμοκρασίας: Προτιμήστε το απαλό ψήσιμο στον φούρνο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, αποφεύγοντας την άμεση επαφή με τη φλόγα.

Ατμός και βράσιμο: Αυτές οι μέθοδοι είναι οι πλέον ασφαλείς, καθώς διατηρούν τις βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά χωρίς να παράγουν καρκινογόνες ενώσεις.

Γρήγορο σοτάρισμα: Το σύντομο μαγείρεμα με ελάχιστο λάδι διατηρεί τη θρεπτική αξία και την υφή των τροφίμων χωρίς να τα καταπονεί θερμικά.

Η σημασία της επιλογής της πρωτεΐνης

Εκτός από το μαγείρεμα, κρίσιμο ρόλο παίζει και το είδος της τροφής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει τα επεξεργασμένα κρέατα (μπέικον, λουκάνικα, αλλαντικά) στην Ομάδα 1 των καρκινογόνων ουσιών. Η αντικατάστασή τους με άπαχες πρωτεΐνες, φρούτα και λαχανικά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη μακροζωία.

Η υγεία μας κρίνεται στις λεπτομέρειες. Αντικαθιστώντας το βούτυρο και τις βαριές σάλτσες με ελαιόλαδο, σκόρδο και μπαχαρικά, και υιοθετώντας πιο ήπιες μεθόδους ψησίματος, μπορούμε να απολαμβάνουμε τα γεύματά μας με ασφάλεια.

