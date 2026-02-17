Συναγερμός για τον καρκίνο του παχέος εντέρου: Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα σε άτομα κάτω των 50 ετών

Ο πρόσφατος θάνατος του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, σε ηλικία μόλις 48 ετών, έφερε με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο μια ανησυχητική ιατρική πραγματικότητα: την κατακόρυφη αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεαρές ηλικίες. Παρά την πρόοδο της επιστήμης, τα ακριβή αίτια αυτής της «επιδημίας» στους κάτω των 50 ετών παραμένουν εν πολλοίς αδιευκρίνιστα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα.

Τα στοιχεία που σοκάρουν: Τετραπλάσιος κίνδυνος για τη νέα γενιά

Η τάση που καταγράφεται σε διεθνές επίπεδο δείχνει ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου δεν είναι πλέον μια νόσος που αφορά αποκλειστικά την τρίτη ηλικία.

Στατιστική αύξηση : Άτομα που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990 αντιμετωπίζουν τετραπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου σε σύγκριση με όσους γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960.

Κύρια αιτία θανάτου: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου αποτελεί πλέον την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια για τους ανθρώπους κάτω των 50 ετών.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου αποτελεί πλέον την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια για τους ανθρώπους κάτω των 50 ετών. Καθυστερημένη διάγνωση: Λόγω του νεαρού της ηλικίας, πολλοί ασθενείς αγνοούν τα συμπτώματα, με αποτέλεσμα ο καρκίνος να εντοπίζεται συχνά σε προχωρημένο στάδιο (όπως συνέβη και στην περίπτωση του πρωταγωνιστή του «Dawson’s Creek»).

Το μυστήριο των αιτίων και ο ρόλος του μικροβιώματος

Αν και ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής, η παχυσαρκία και η έλλειψη άσκησης αποτελούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου, δεν επαρκούν για να εξηγήσουν την απότομη άνοδο των κρουσμάτων σε υγιή άτομα.

Η θεωρία της κολιβακτίνης: Έρευνες επικεντρώνονται σε μια γενοτοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Escherichia coli, η οποία φαίνεται να προκαλεί μεταλλάξεις στο DNA και εντοπίζεται συχνότερα σε νέους ασθενείς.

Χρήση αντιβιοτικών: Μελετάται η πιθανή σύνδεση της επαναλαμβανόμενης χρήσης αντιβιοτικών με την πρώιμη έναρξη της νόσου μέσω της διατάραξης του εντερικού μικροβιώματος.

Μελετάται η πιθανή σύνδεση της επαναλαμβανόμενης χρήσης αντιβιοτικών με την πρώιμη έναρξη της νόσου μέσω της διατάραξης του εντερικού μικροβιώματος. Πολυπαραγοντική φύση: Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία, αλλά ένας συνδυασμός περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων που ακόμη διερευνώνται.

Πρόληψη και έλεγχος: Το «καμπανάκι» των 45 ετών

Η ανάγκη για επαγρύπνηση είναι πλέον επιτακτική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ήδη μειώσει το όριο ηλικίας για τον πρώτο προληπτικό έλεγχο στα 45 έτη.

Συμπτώματα προς διερεύνηση: Επιμονή σε διάρροια ή δυσκοιλιότητα, αίμα στα κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους και έντονη κόπωση.



Επιμονή σε διάρροια ή δυσκοιλιότητα, αίμα στα κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους και έντονη κόπωση. Σύσταση ειδικών: Οι ειδικοί καλούν όσους πλησιάζουν την ηλικία των 45 ετών να συμβουλευτούν τον γιατρό τους για κολονοσκόπηση ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.

Ενώ χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρουν προληπτικό έλεγχο από τα 50, η πίεση για μείωση του ηλικιακού ορίου αυξάνεται διεθνώς, καθώς η ιατρική κοινότητα προσπαθεί να προλάβει μια περαιτέρω έξαρση της νόσου στις παραγωγικές ηλικίες.

