Υδατάνθρακες το βράδυ: Μύθος ή πραγματικότητα οι αρνητικές επιπτώσεις;

Το ερώτημα αν οι υδατάνθρακες το βράδυ «παχαίνουν» ή κάνουν κακό στην υγεία παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα διατροφής. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη και εξαρτάται από την ποιότητα, την ποσότητα και τον συνολικό τρόπο ζωής μας.

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν τρώμε υδατάνθρακες το βράδυ;

Κάθε φορά που καταναλώνουμε υδατάνθρακες, το σάκχαρο στο αίμα ανεβαίνει. Ωστόσο, το βράδυ ο οργανισμός μας είναι ελαφρώς λιγότερο αποτελεσματικός στην επεξεργασία τους λόγω:

Μειωμένης ευαισθησίας στην ινσουλίνη : Η ορμόνη που μεταφέρει το σάκχαρο στα κύτταρα λειτουργεί πιο αργά τις βραδινές ώρες.



: Η ορμόνη που μεταφέρει το σάκχαρο στα κύτταρα λειτουργεί πιο αργά τις βραδινές ώρες. Μειωμένης λειτουργίας των βήτα κυττάρων: Τα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη είναι λιγότερο δραστήρια το βράδυ.



Υδατάνθρακες και Ποιότητα Ύπνου

Η σχέση τους είναι αμφίδρομη και εξαρτάται από τον χρόνο κατανάλωσης:

4 ώρες πριν τον ύπνο: Τα γεύματα με σύνθετους υδατάνθρακες μπορεί να βοηθήσουν στην ταχύτερη έλευση του ύπνου.

Λίγο πριν την κατάκλιση: Τα γεύματα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη μπορεί να αυξήσουν το σάκχαρο και να μειώσουν τον βαθύ ύπνο (SWS), επηρεάζοντας την ποιότητα της ξεκούρασης.





Ποιους υδατάνθρακες να προτιμάτε το βράδυ

Αν επιλέξετε να φάτε υδατάνθρακες αργά, δώστε έμφαση στις σύνθετες μορφές τους που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες:

Όσπρια (φασόλια, φακές): Προσφέρουν πρωτεΐνη και μαγνήσιο για καλύτερο ύπνο.

Αμυλούχα λαχανικά: Γλυκοπατάτες και κολοκύθα, που περιέχουν κάλιο και φυτικές ίνες.

Φρούτα: Ιδιαίτερα τα ακτινίδια, που περιέχουν μελατονίνη και σεροτονίνη.

Προϊόντα ολικής άλεσης: Παρέχουν τρυπτοφάνη και μαγνήσιο, υποστηρίζοντας τη σταθερότητα του σακχάρου.



Ποιους υδατάνθρακες να αποφεύγετε

Οι εξαιρετικά επεξεργασμένοι υδατάνθρακες είναι αυτοί που προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα το βράδυ:

Επεξεργασμένα δημητριακά: Λευκό ψωμί, κέικ, μπισκότα.

Προστιθέμενη ζάχαρη: Γλυκά και αναψυκτικά που προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο και σχετίζονται με μακροπρόθεσμη αύξηση βάρους και κίνδυνο διαβήτη.



Υπάρχει «καλύτερη ώρα»;

Αν και το σώμα επεξεργάζεται τους υδατάνθρακες πιο αποδοτικά το πρωί, η συνολική ποιότητα της διατροφής και οι θερμίδες της ημέρας είναι αυτά που μετρούν περισσότερο. Άτομα που γυμνάζονται το απόγευμα ή έχουν απαιτητική καθημερινότητα μπορούν να καταναλώνουν σύνθετους υδατάνθρακες το βράδυ χωρίς φόβο, αρκεί να υπάρχει μέτρο.

