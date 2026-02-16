Ύπνος και Άνοια: Τα δύο νυχτερινά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η άνοια είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική κατάσταση που επηρεάζει τη μνήμη και τη συμπεριφορά. Σύμφωνα με την Alzheimer’s Society, ορισμένα από τα πιο κρίσιμα προειδοποιητικά σημάδια εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η νόσος εξελίσσεται και επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου.



Τα δύο κύρια νυχτερινά συμπτώματα

Οι ειδικοί επισημαίνουν δύο συγκεκριμένες συμπεριφορές που γίνονται πιο έντονες όσο προχωρά η κατάσταση:

Νυχτερινή περιπλάνηση: Το άτομο περπατά άσκοπα μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συχνά ο ασθενής φαίνεται να αναζητά κάποιο πρόσωπο ή αντικείμενο, γεγονός που μπορεί να τον οδηγήσει ακόμα και στην επιθυμία να βγει έξω από το σπίτι. Διαταραχές ύπνου: Σημαντική δυσκολία στην έλευση του ύπνου ή πολύ συχνές αφυπνίσεις που διακόπτουν την ξεκούραση.





Γιατί η άνοια επηρεάζει τον ύπνο;

Οι σωματικές αλλαγές που προκαλεί η νόσος στον εγκέφαλο επηρεάζουν άμεσα το βιολογικό ρολόι (τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης). Αυτό οδηγεί σε:

Σύγχυση ημέρας-νύχτας: Ο ασθενής μπορεί να κοιμάται πολλές ώρες την ημέρα και να μένει ξύπνιος τη νύχτα.

Κακή ποιότητα ύπνου: Ακόμα και αν κοιμηθούν, οι ασθενείς δεν αισθάνονται ξεκούραστοι, κάτι που επιδεινώνει τη σύγχυση και την ανησυχία τους την επόμενη ημέρα.



Πρακτικές συμβουλές για τη βελτίωση της καθημερινότητας

Η διαχείριση αυτών των συμπτωμάτων είναι εξαντλητική για τους φροντιστές, αλλά ορισμένα μέτρα μπορούν να βοηθήσουν:

Σταθερή ρουτίνα: Καθιερώστε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ύπνου κάθε βράδυ.

Φυσικό φως και κίνηση: Η έκθεση στον ήλιο και η σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθούν στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού.

Προσοχή στη διατροφή: Αποφύγετε την καφεΐνη και το αλκοόλ πριν την κατάκλιση.

Περιβάλλον χαλάρωσης: Μειώστε τη χρήση οθονών (τηλεόραση, tablet) και προτιμήστε ήρεμη μουσική ή ένα ζεστό μπάνιο.

Σημαντική Σημείωση: Εάν παρατηρήσετε τέτοια συμπτώματα σε δικό σας πρόσωπο, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με έναν γενικό ιατρό ή νευρολόγο για περαιτέρω έλεγχο.

