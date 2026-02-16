Πρόληψη στο πιάτο: Τι τρώει ένας ογκολόγος για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου

Ο καρκίνος μπορεί να μην είναι πάντα «δίκαιος», όμως οι διατροφικές μας επιλογές μπορούν να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ μας. Ο Mikkael Sekeres, κορυφαίος ογκολόγος και επικεφαλής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, αποκαλύπτει το δικό του διατροφικό πλάνο, τονίζοντας ότι η πρόληψη δεν βασίζεται σε «μαγικές» τροφές, αλλά σε σταθερά, καθημερινά μοτίβα.

Η «πράσινη» στρατηγική του ογκολόγου

Σύμφωνα με τον Δρ. Sekeres, η βάση της διατροφής του είναι τα φυτικά τρόφιμα, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο κατανάλωσης:

Στόχος: Τουλάχιστον δύο φλιτζάνια φρούτα και δύο λαχανικά καθημερινά.



Τουλάχιστον δύο φλιτζάνια φρούτα και δύο λαχανικά καθημερινά. Σταυρανθή λαχανικά: Μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο και λαχανάκια Βρυξελλών βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, καθώς συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο για τουλάχιστον έξι μορφές καρκίνου (στόματος, παχέος εντέρου, ωοθηκών κ.α.).

Μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο και λαχανάκια Βρυξελλών βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, καθώς συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο για τουλάχιστον έξι μορφές καρκίνου (στόματος, παχέος εντέρου, ωοθηκών κ.α.). Φρούτα: Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα εσπεριδοειδή, τα μήλα και τις ντομάτες.



Ολική άλεση: Το «τείχος» προστασίας

Τα δημητριακά ολικής άλεσης (καστανό ρύζι, βρόμη, κινόα) παίζουν καθοριστικό ρόλο:

Στατιστικά: Μόλις 30 γραμμάρια ολικής άλεσης την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου κατά 30%.

Μακροζωία: Τρεις μερίδες ημερησίως συνδέονται με 6% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιοδήποτε καρκίνο.



Τι βγάζει οριστικά από το μενού

Για να «κόψει δρόμο» στον καρκίνο, ο ογκολόγος εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες:

Κόκκινο κρέας: Το περιορίζει σε 1-2 φορές την εβδομάδα. Κάθε 100γρ. κόκκινου κρέατος καθημερινά αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου κατά 17%.



Το περιορίζει σε 1-2 φορές την εβδομάδα. Κάθε 100γρ. κόκκινου κρέατος καθημερινά αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου κατά 17%. Επεξεργασμένο κρέας: Λέει «όχι» σε μπέικον, λουκάνικα και αλλαντικά. 50γρ. καθημερινά συνδέονται με 18% υψηλότερο ρίσκο.



Λέει «όχι» σε μπέικον, λουκάνικα και αλλαντικά. 50γρ. καθημερινά συνδέονται με 18% υψηλότερο ρίσκο. Fast Food: Τα αποφεύγει σχεδόν εξ ολοκλήρου.





Ο μύθος της ζάχαρης και η «υγρή» απειλή

Ο Δρ. Sekeres ξεκαθαρίζει ότι η ζάχαρη από στερεές τροφές δεν φαίνεται να «ταΐζει» άμεσα τον καρκίνο, σύμφωνα με μεγάλες μελέτες. Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει δραματικά με τη ζάχαρη σε υγρή μορφή:

Κίνδυνος: Η υψηλή πρόσληψη φρουκτόζης ή γλυκόζης από αναψυκτικά και χυμούς συνδέεται με έως και 75% υψηλότερη πιθανότητα θανάτου από καρκίνο.



Η υψηλή πρόσληψη φρουκτόζης ή γλυκόζης από αναψυκτικά και χυμούς συνδέεται με έως και Η επιλογή του: Έχει κόψει εντελώς τα ζαχαρούχα ροφήματα, κρατώντας τα γλυκά μόνο για περιστασιακές απολαύσεις.

