Πρόληψη στο πιάτο: Τι τρώει ένας ογκολόγος για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου

Ο καρκίνος μπορεί να μην είναι πάντα «δίκαιος», όμως οι διατροφικές μας επιλογές μπορούν να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ μας. Ο Mikkael Sekeres, κορυφαίος ογκολόγος και επικεφαλής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, αποκαλύπτει το δικό του διατροφικό πλάνο, τονίζοντας ότι η πρόληψη δεν βασίζεται σε «μαγικές» τροφές, αλλά σε σταθερά, καθημερινά μοτίβα.

Η «πράσινη» στρατηγική του ογκολόγου
Σύμφωνα με τον Δρ. Sekeres, η βάση της διατροφής του είναι τα φυτικά τρόφιμα, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο κατανάλωσης:

  • Στόχος: Τουλάχιστον δύο φλιτζάνια φρούτα και δύο λαχανικά καθημερινά.
  • Σταυρανθή λαχανικά: Μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο και λαχανάκια Βρυξελλών βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, καθώς συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο για τουλάχιστον έξι μορφές καρκίνου (στόματος, παχέος εντέρου, ωοθηκών κ.α.).
  • Φρούτα: Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα εσπεριδοειδή, τα μήλα και τις ντομάτες.

 
Ολική άλεση: Το «τείχος» προστασίας
Τα δημητριακά ολικής άλεσης (καστανό ρύζι, βρόμη, κινόα) παίζουν καθοριστικό ρόλο:

  • Στατιστικά: Μόλις 30 γραμμάρια ολικής άλεσης την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου κατά 30%.
  • Μακροζωία: Τρεις μερίδες ημερησίως συνδέονται με 6% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιοδήποτε καρκίνο.
     

Τι βγάζει οριστικά από το μενού
Για να «κόψει δρόμο» στον καρκίνο, ο ογκολόγος εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες:

  • Κόκκινο κρέας: Το περιορίζει σε 1-2 φορές την εβδομάδα. Κάθε 100γρ. κόκκινου κρέατος καθημερινά αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου κατά 17%.
  • Επεξεργασμένο κρέας: Λέει «όχι» σε μπέικον, λουκάνικα και αλλαντικά. 50γρ. καθημερινά συνδέονται με 18% υψηλότερο ρίσκο.
  • Fast Food: Τα αποφεύγει σχεδόν εξ ολοκλήρου.
     

Ο μύθος της ζάχαρης και η «υγρή» απειλή
Ο Δρ. Sekeres ξεκαθαρίζει ότι η ζάχαρη από στερεές τροφές δεν φαίνεται να «ταΐζει» άμεσα τον καρκίνο, σύμφωνα με μεγάλες μελέτες. Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει δραματικά με τη ζάχαρη σε υγρή μορφή:

  • Κίνδυνος: Η υψηλή πρόσληψη φρουκτόζης ή γλυκόζης από αναψυκτικά και χυμούς συνδέεται με έως και 75% υψηλότερη πιθανότητα θανάτου από καρκίνο.
  • Η επιλογή του: Έχει κόψει εντελώς τα ζαχαρούχα ροφήματα, κρατώντας τα γλυκά μόνο για περιστασιακές απολαύσεις.

